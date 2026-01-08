Filmes e Séries
Matthew Broderick: “Curtindo a Vida Adoidado” faz 40 anos em 2026
Quatro décadas depois, a produção segue como um clássico consolidado, reconhecido pelo humor, pelo carisma e pelo impacto cultural. Mas por onde anda seu protagonista atualmente? A seguir, saiba mais sobre a trajetória de Matthew Broderick. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
Matthew Broderick nasceu em 21 de março de 1962, em Manhattan, Nova York. Ele é filho do ator James Broderick e da dramaturga e artista Patricia Broderick. Criado em um ambiente artístico, iniciou o contato com a atuação ainda jovem e estudou interpretação em Nova York. Foto: Wikimedia Commons / Towpilot
Aos 17 anos, participou de uma montagem teatral de “On Valentine’s Day”, de Horton Foote, ao lado do pai. Seu primeiro grande destaque veio no teatro off-Broadway com “Torch Song Trilogy”, em 1981, produção na qual recebeu elogios da crítica por sua atuação. Foto: Wikimedia Commons / FroxX
O reconhecimento chegou rapidamente com a peça “Memórias de Brighton Beach”, de 1983, escrita por Neil Simon. Ambientada no Brooklyn dos anos 1930, a obra retrata a rotina de uma família judia e rendeu a Broderick o Tony Award de Melhor Ator Coadjuvante em Peça. Foto: Reprodução Youtube
No cinema, sua estreia ocorreu em “A Volta de Max Dugan”, lançado em 1983. No mesmo ano, ganhou projeção internacional com “Jogos de Guerra”, no qual interpretou David Lightman, um estudante que acessa acidentalmente um sistema militar e desencadeia uma crise relacionada à possibilidade de guerra nuclear. Foto: Divulgação
O ponto alto dessa fase foi “Curtindo a Vida Adoidado”, lançado em 1986. No papel de Ferris Bueller, Broderick alcançou enorme popularidade, e o personagem se tornou um ícone da cultura pop,e marcou de forma definitiva sua carreira no cinema. Foto: Divulgação / Towpilot
Após o sucesso juvenil, o ator passou a assumir papéis mais dramáticos, como em “Tempo de Glória”, de 1989, no qual viveu o coronel Robert Gould Shaw. O filme retrata o 54º Regimento de Infantaria de Massachusetts, uma das primeiras unidades militares formadas por soldados negros durante a Guerra Civil Americana. Foto: Divulgação / Columbia
Durante a década de 1990, Matthew Broderick enfrentou o desafio de se desvincular da imagem de ator jovem e ganhou destaque como a voz do Simba adulto em "O Rei Leão".
No mesmo período, atuou em produções como “O Círculo do Vício”, “The Cable Guy”, “Infinity - Um amor sem Limites”, “A Lente do Amor”, “Godzilla”, “Inspetor Bugiganga” e “Eleição”, este último amplamente reconhecido pela crítica. Foto: Divulgação
Paralelamente, manteve forte presença na Broadway. Em 1995, venceu seu segundo Tony Award com o musical “Como Ter Sucesso nos Negócios sem se Esforçar Muito”, no qual interpretou J. Pierrepont Finch, um funcionário que ascende rapidamente dentro de uma grande empresa. Foto: Reprodução Youtube
Em 2001, estrelou “Os Produtores”, um dos maiores sucessos da história recente da Broadway. A montagem recebeu ampla repercussão e ganhou uma adaptação cinematográfica em 2005, com Broderick no papel principal. Foto: Divulgação
Nas décadas seguintes, o ator passou a alternar projetos no teatro e no cinema. Entre eles está “Manchester à Beira-Mar”, produção indicada a seis Oscars e vencedora nas categorias de Melhor Ator, com Casey Affleck, e Melhor Roteiro Original. Foto: Divulgação
No filme, Matthew Broderick interpreta Jeffrey, em uma narrativa centrada em Lee Chandler, um zelador introvertido que retorna à cidade natal após a morte do irmão e assume a tutela do sobrinho adolescente. Foto: Divulgação
Em 2023, Broderick integrou o elenco da minissérie “Império da Dor”, na qual interpretou Richard Sackler. A produção aborda a crise dos opioides nos Estados Unidos e a atuação da empresa farmacêutica Purdue Pharma. Foto: Divulgação
No ano seguinte, foi indicado ao Emmy de Melhor Ator Convidado em Série de Comédia por sua participação em “Only Murders in the Building”, na qual interpretou uma versão fictícia de si mesmo. Foto: Divulgação
De volta aos palcos, em 2022, atuou ao lado da esposa, Sarah Jessica Parker, na peça “Plaza Suite”. Foto: Divulgação
Os dois se conheceram em novembro de 1991, por meio dos irmãos dela. Casados desde 1997, eles têm três filhos: James Wilkie, nascido em 2002, e as gêmeas Marion e Tabitha, nascidas em 2009 por meio de gestação por substituição. Foto: Flickr / Domínio Público
Matthew Broderick se envolveu em um grave acidente de carro na Irlanda em 1987, quando dirigia com a atriz Jennifer Grey, que resultou na morte de duas mulheres no outro veículo. Ele sofreu ferimentos sérios, como concussão, fraturas nas costelas e colapso pulmonar, e foi condenado por direção imprudente, com aplicação de multa, decisão criticada pela família das vítimas como uma punição branda. Anos depois, se reuniu com os familiares das vítimas em busca de encerramento sobre o caso. Foto: Wikimedia Commons / David Shankbone