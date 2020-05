A explosão do rock brasileiro nos anos 80

(foto: Nicoline/Divulgação)





Na década de 1980, o Brasil se despedia de um longo período de ditadura militar. O sentimento de liberdade, após décadas de repressão, refletia-se na cultura e na música. Nesse contexto, o rock brasileiro ganhou destaque, despontando artistas como Cazuza (foto), Renato Russo, Marina Lima e a banda Blitz. Esse é o tema do episódio inédito A explosão do rock brasileiro, da série 101 canções que tocaram o Brasil, que vai ao ar na faixa Segunda da música, às 23h30, no Curta!.



***

Apresentado por Nelson Motta, o programa chama a atenção para a dupla formada por Frejat e Cazuza, na banda Barão Vermelho. O grupo encerrou de forma apoteótica a primeira edição do Rock in Rio, em 15 de janeiro de 1985, com a canção Pro dia nascer feliz. Naquela noite, o país festejava o fim da ditadura militar, com a eleição indireta do mineiro Tancredo Neves para a Presidência da República. Do palco, Cazuza saudou o primeiro presidente civil do país após o golpe militar de 1964. Porém, o sonho não se realizou. Tancredo foi internado na véspera da posse, em 14 de março, e morreu em 21 de abril, Dia de Tiradentes.



(foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO)



CHARLES GAVIN E JOANNA

O SOM DO VINIL





No episódio de O som do vinil desta segunda (11), às 23h, no Canal Brasil, Charles Gavin recebe Joanna (foto). A cantora conta ao apresentador, ex-baterista do Titãs, sua experiência transformadora nos palcos. E revela também como se tornou campeã de vendas num mercado fonográfico mais receptivo aos homens. O programa mostra detalhes do álbum Chama, de 1981, um dos sucessos de Joanna.



(foto: TV BRASIL/DIVULGAÇÃO)



VIDA DOS ANIMAIS

A INCRÍVEL MADAGASCAR





O terceiro e último episódio da série documental A incrível Madagascar (foto) revela como vivem animais conhecidos por ter sangue frio. Com imagens surpreendentes, o seriado capta a dinâmica de camaleões, sapos, lagartos e cobras para se adaptar à Ilha de Madagascar. Neste episódio, o programa oferece ao público uma viagem pelas terras milenares separadas da África continental. Revela também de que forma animais encontram comida, se reproduzem e se protegem dos predadores. A produção vai ao ar nesta segunda (11), às 20h30, na TV Brasil.



(foto: Discovery Turbo/divulgação)



MUNDO AUTOMOBILÍSTICO

PRODUÇÕES BRASILEIRAS





A partir de hoje (11), com exibições de segunda a sexta-feira, o Discovery Turbo exibe o Especial TurBRo, seleção com o melhor de suas séries sobre motores, customização automotiva e velocidade, todas elas produzidas no Brasil. Sempre às 23h, uma atração diferente vai ao ar. Às segundas, é a vez de Turbinados (foto), seguido por Classicomaníaco (terças), Vida automotiva (quartas), Custom Club Brasil (quintas) e Hot Rod (sextas).





CASA DOS QUADRINHOS

LIVES





A Casa dos Quadrinhos desenvolveu uma série de atividades e conteúdos on-line gratuitos para interessados em artes visuais, HQs e cinema. A cada semana, são realizadas lives nas redes sociais da escola com profissionais prestigiados nas áreas de HQ, animação, pintura, ilustração, escultura digital e computação gráfica 3D. Também foi criado um grupo aberto ao público com conteúdos exclusivos, dicas e tutoriais, com curadoria dos professores. As lives podem ser vistas em https://www.instagram.com/casadosquadrinhos/. O endereço de acesso ao grupo exclusivo é https://bit.ly/2W62DEH.





APRENDA EM CASA

NATIONAL GEOGRAPHIC





O National Geographic lançou a plataforma Aprenda em Casa, para inspirar crianças e suas famílias por meio de conteúdo prático, educativo e divertido. A proposta é ajudar a localizar na internet recursos informativos sobre o mundo natural e a ciência, com o intuito de contribuir para gerar curiosidade, atrair estudantes e estimular o espírito de exploração durante a quarentena, que obriga crianças e jovens a permanecerem em casa. Há jogos, vídeos e galeria de fotos. A página é apoiada por especialistas em diversas áreas. O canal oficial do National Geographic Brasil no YouTube oferece a playlist Aprende em casa, com vídeos que completam o conteúdo educativo digital da nova página. Instagram: @natgeobrasil.





PRÊMIOS

GUANDUO E CELSO ADOLFO





O duo mineiro Guanduo, formado por Juliano Camara e Eduardo Pinheiro, levou o Prêmio Marco Antônio Araújo, voltado para a música instrumental, promoção do BDMG Cultural. O disco Música disfarçada de gente (2019) chamou a atenção dos jurados, ao aprofundar o diálogo entre samba, frevo, capoeira e choro. O álbum contou com a participação de instrumentistas do Brasil, República Tcheca, Venezuela, Argentina e Alemanha. Com o disco Remanso de Rio Largo, o cantor e compositor Celso Adolfo ganhou o Prêmio Flávio Henrique, destinado a projetos autorais. As 16 canções de Celso se inspiraram na obra do escritor João Guimarães Rosa.