Lewis Hamilton recria cena de 'Curtindo a vida adoidado'

Heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton fez sua primeira corrida na Ferrari neste fim de semana, após passar 12 temporadas na Mercedes-Benz. Para comemorar, ele recriou uma cena icônica do filme “Curtindo a vida adoidado”, de 1986, e revelou que é o seu filme favorito da infância.

Para isso, foi necessário “um pequeno truque digital” e permissão da Paramount. Nas imagens, Hamilton é inserido na famosa cena do manobrista. O personagem Ferris Bueller havia pegado a Ferrari do pai de seu amigo Cameron Frye, sem autorização, para matar aula. Hamilton, um dos manobristas, promete a Ferris que vai cuidar bem do carro "emprestado". Mas ele e o ator Edward Norton, interpretando o outro manobrista na cena, saem a mil por hora da garagem com o veículo para um "passeio nas alturas".

“Não há maneira melhor de começar a temporada do que realizando outro sonho. Curtindo a Vida Adoidado é um dos meus filmes favoritos desde a infância. Isto aqui é uma homenagem a este filme emblemático e uma celebração à minha primeira temporada com a Ferrari. Definitivamente, foi preciso muita tecnologia de ponta, produção e planejamento para dar certo”, destacou.

A recente chegada do heptacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton à Ferrari parece não ter agradado todo mundo. divulgação/ferrari Recentemente, o ex-presidente da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, disse que Hamilton não terá sucesso na Ferrari, alegando que o piloto perdeu a motivação. flickr - Ryan Bayona "Hamilton não vai durar dois anos. Piero Ferrari, que o levou lá, ainda acha que fez a coisa certa", disparou Ecclestone, em entrevista ao jornal britânico The Telegraph. reprodução/youtube "Se ele nunca tivesse vencido um campeonato mundial, poderia ser diferente, porque então haveria um incentivo para vencer um. Mas ele venceu sete", emendou. reprodução/youtube Ecclestone também criticou o estilo pessoal do britânico fora das pistas. "Como um cara que ganhou títulos mundiais e tem dólares no banco pode se vestir do jeito que se veste? Não sou fã disso", questionou o ex-CEO. reprodução/youtube Lewis Hamilton trocou a Mercedes pela Ferrari para a temporada 2025, buscando reconquistar um título após passar quatro anos sem vitórias. divulgação/ferrari Ele formará dupla com Charles Leclerc na temporada, que começa no GP da Austrália, de 14 a 16 de março. wikimedia commons/Steffen Prößdorf Sem um título desde 2007, a equipe mais vitoriosa da F1 (Ferrari) busca recuperar seu prestígio. Na temporada passada, ficaram em 2º lugar, atrás da McLaren. Rick Dikeman wiki commons Conhecido por seu talento excepcional, recordes impressionantes e influência dentro e fora das pistas, Lewis Hamilton é um dos pilotos de Fórmula 1 mais icônicos da história do esporte. Reprodução Instagram @Lewis Hamilton Nascido em 7 de janeiro de 1985, em Stevenage, Hertfordshire, Inglaterra, Hamilton começou sua jornada no automobilismo ainda jovem, competindo em pistas de kart. Steve Etherington / Mercedes-Benz Grand Prix Ltd. Seu talento precoce chamou a atenção de Ron Dennis, então chefe da McLaren, que o apoiou desde cedo, oferecendo-lhe um contrato de desenvolvimento em 1998. flickr - emperornie Em 2007, ele estreou na Fórmula 1 pela McLaren e, logo em sua primeira temporada, quase conquistou o título mundial, terminando em segundo lugar. wikimedia commons/Liauzh Em 2008, Hamilton conquistou seu primeiro título mundial, tornando-se o piloto mais jovem da história da F1 a vencer o campeonato. wikimedia commons/ AngMoKio Ele também foi o primeiro piloto negro a conquistar um título na categoria. Na ocasião, Hamilton superou Felipe Massa por apenas um ponto em uma das finais. flickr - Alan Após seis temporadas na McLaren, Hamilton se transferiu para a Mercedes em 2013, uma mudança que definiria os rumos de sua carreira. flickr - Phil Guest Na Mercedes, Hamilton se tornou um dos pilotos mais dominantes da história da Fórmula 1, vencendo seis campeonatos mundiais em sete anos (2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020). Reprodução/Instagram @lewishamilton Com o feito, Hamilton igualou o recorde de sete campeonatos mundiais de Michael Schumacher. divulgação Além dos títulos, Hamilton quebrou diversos recordes, incluindo o maior número de vitórias, poles e pódios na história da Fórmula 1. Instagram/@lewishamilton Fora das pistas, Hamilton é conhecido por seu ativismo e engajamento em causas sociais e ambientais. reprodução/instagram Em 2021, ele fundou a iniciativa "The Hamilton Commission" para investigar e combater a falta de representação de minorias étnicas no automobilismo. divulgação Hamilton tem uma forte conexão com o Brasil. Logo após vencer o Grande Prêmio de Interlagos, em 2021, ele repetiu o gesto de Ayrton Senna, segurando a bandeira brasileira enquanto dava mais uma volta no autódromo, assim como o ídolo fez 30 anos antes. reprodução/band Em novembro de 2022, o britânico foi homenageado durante uma sessão solene na Câmara dos Deputados e recebeu o título de cidadão honorário brasileiro. Marina Ramos/Câmara dos Deputados Voltar Próximo

Hamilton encerra o vídeo com uma mensagem motivacional para seus seguidores. “Para todas as crianças que sonham o impossível", escreveu.

O carro usado no vídeo é uma réplica da Ferrari 250 GT Califórnia que aparece no filme. O novo carro foi produzido pela Ford. Quatro réplicas foram usadas para as acrobacias.

Já no GP da Austrália, realizado no último domingo (16), Hamilton terminou a corrida em 10º lugar com a sua Ferrari.