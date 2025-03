Com Hamilton na Ferrari e vários candidatos à vitória, temporada da F1 começa na Austrália

Vestido de vermelho, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton atrairá todos os holofotes em sua primeira corrida pela Ferrari neste fim de semana, na Austrália, que marca o início da temporada 2024 da Fórmula 1, com o recorde de 24 Grandes Prêmios e na qual Max Verstappen será desafiado por vários pilotos.

A abertura do Mundial de F1 será cheia de novidades no circuito de Albert Park, em Melbourne, já que dez dos 20 pilotos do grid estarão correndo com novos carros.

Além disso, seis novatos entre 18 e 23 anos farão sua estreia na categoria, entre eles o brasileiro de 20 anos Gabriel Bortoleto (Sauber) enquanto Hamilton inicia uma nova aventura na Ferrari aos 40 anos.

"Durante todos estes anos, andei pelo padoque vendo a garagem vermelha, e agora estou lá. Sem dúvida é o período mais emocionante da minha vida", disse o astro britânico nesta quinta-feira (13).

Desde que chegou à escuderia italiana, depois de 12 temporadas na Mercedes, Hamilton não esconde o entusiasmo. A estreia será com vitória?

"Não sei", comentou na véspera do primeiro treino livre. "Não tenho expectativas, só quero sair daqui sabendo que dei absolutamente tudo".

A Ferrari venceu quatro das últimas seis edições do GP da Austrália.

- McLaren em busca de afirmação -

Lewis Hamilton terá muito trabalho neste fim de semana contra vários candidatos à vitória, entre os quais estão os dois pilotos da McLaren, o britânico Lando Norris e o australiano Oscar Piastri, que partem como favoritos.

Durante os testes de pré-temporada em fevereiro, no Bahrein, a atual campeã do campeonato de construtores já se mostrou como a mais rápida.

"Esperamos lutar [pela vitória], mas não acredito que a diferença [para as outras equipes] seja tão grande como todos dizem", comentou Norris nesta quinta.

Piastri, que no domingo quer ser o primeiro australiano a subir no pódio correndo no país, simplesmente espera "estar nas primeiras posições".

Atual tetracampeão, o holandês Max Verstappen (Red Bull) também figura entre os favoritos ao título, embora se mostre precavido antes desta primeira corrida.

"Não acredito que poderemos lutar pela vitória já em Melbourne", afirmou Verstappen em março.

"Não somos os mais rápidos neste momento, mas a temporada é muito longa", declarou o holandês nesta quinta-feira.

Na austrália, Verstappen inicia sua busca por um quinto título mundial consecutivo, feito até então só conseguido pelo alemão Michael Schumacher (2000-2004).

No entanto, o novo carro da Red Bull parece menos eficiente do que as poderosas McLaren, pelo que se viu nos testes, e a equipe austríaca, que talvez não tenha mostrado todo o seu potencial, está mais no nível de Mercedes e Ferrari.

- Previsão de chuva -

Para o retorno da Austrália como palco da corrida de abertura da temporada, algo que não ocorria desde 2020 (cancelada por conta da pandemia de covid-10), espera-se que a chuva anime as coisas.

Talvez alguma outra equipe surpreenda. A Williams, com o espanhol Carlos Sainz e o tailandês Alexander Albon, se mostrou em boa forma nos testes de pré-temporada, assim como a Alpine.

-- Programação do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 (horário de Brasília):

- Quinta-feira:

22h30-23h30: Treino Livre 1

- Sexta-feira:

02h00-03h00: Treino Livre 2

- Sábado:

02h00-03h00: Classificação

- Domingo:

01h00: Corrida (58 voltas)

