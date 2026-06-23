Copa do Mundo: movimento varejista impacta setor gráfico

Uma projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apontou que a Copa do Mundo de 2026 deve movimentar cerca de R$ 4,32 bilhões em vendas para o comércio varejista brasileiro, representando um crescimento de 6,5% em relação à Copa de 2022, conforme divulgado pelo portal de notícias UOL.

Segundo o levantamento, os segmentos com maior potencial de faturamento durante o período são: hipermercados e supermercados, com quase 70% das vendas — R$ 3,97 bilhões; seguidos por vestuário e acessórios, com rendimento estimado em R$ 803,7 milhões; artigos de uso pessoal e doméstico, com R$ 262,6 milhões; informática e comunicação, com R$ 198,5 milhões; e móveis e eletrodomésticos, com R$ 80,2 milhões.

Considerando a estimativa de vendas no segmento de vestuário e acessórios e levando em conta que uma parcela significativa delas está relacionada à personalização, estamparia, materiais promocionais e produtos de comunicação visual, é possível estabelecer que empresas gráficas também terão um aumento evidente ao longo do mundial masculino.

Na FuturaIM, empresa de produtos gráficos personalizados, por exemplo, as vendas de produtos temáticos, como camisetas e bandeiras do Brasil, tiveram um grande aumento no período que antecedeu a Copa. Entre abril e a primeira quinzena de junho, o número de pedidos cresceu mais de dez vezes, o que gerou um aumento de 241,75% nas vendas da empresa.

Outro produto que também se destacou no catálogo da gráfica foi a tabela da copa, que, no mesmo período, teve um crescimento de 636,21% na quantidade de pedidos.

“A data movimenta o mercado, criando oportunidades para empresas de todos os segmentos, o que torna o período estratégico para o setor gráfico”, afirma Victor Nakamura, coordenador de marketing da FuturaIM.

Grande parte do consumo relacionado à Copa do Mundo acontece na fase de grupos, em jogos decisivos da Seleção Brasileira e nas semanas finais do turno. Por isso, mesmo após o início da competição, ainda existe um grande potencial de vendas para produtos personalizados.

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Dessa forma, o mundial ainda é uma oportunidade para expandir ainda mais os negócios e gerar engajamento dentro de empresas.