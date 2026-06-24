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PREVISÃO DO TEMPO

Brasil na Copa: saiba se vai chover na hora do jogo em BH e prepare-se

A temperatura mínima registrada nesta quarta-feira foi de 14,1°C; veja a previsão completa para Belo Horizonte

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
24/06/2026 08:49 - atualizado em 24/06/2026 08:54

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Turistas de vários países lotaram a Savassi, na Região Centro-Sul de BH, para acompanhar a Copa
Tem churrasco hoje? Chuva pode aparecer durante Brasil x Escócia na noite desta quarta-feira (24/6) crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

A Seleção Brasileira volta a campo nesta quarta-feira (24/6) pela Copa do Mundo de 2026. O confronto contra a Escócia está marcado para as 19h, e quem pretende assistir ao jogo em bares, eventos ao ar livre ou até mesmo fazer um churrasco deve ficar atento à previsão do tempo.

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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chuva isolada durante a tarde e a noite em Belo Horizonte, justamente no período da partida.

Já de acordo com a Defesa Civil da capital, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com sensação de frio nas primeiras horas da manhã e também durante a noite. O tempo seco deve predominar ao longo da tarde.

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A temperatura mínima registrada nesta quarta-feira foi de 14,1°C, enquanto a máxima prevista é de 28°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% durante a tarde.

O órgão mantém alerta para temperaturas mais baixas ao amanhecer e à noite, além do tempo seco ao longo do dia.

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Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

  • Barreiro: 16,7°C, às 6h10;
  • Centro-Sul: 15,9°C, às 3h45;
  • Oeste: 16°C, com sensação térmica de 11,3°C, às 5h;
  • Pampulha: 14,4°C, com sensação térmica de 16,1°C, às 6h;
  • Venda Nova: 14,1°C, às 6h25.

Apesar da possibilidade de chuva isolada no horário do jogo, a previsão não indica temporais ou acumulados significativos para a capital mineira.

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