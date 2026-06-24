Brasil na Copa: saiba se vai chover na hora do jogo em BH e prepare-se

A Seleção Brasileira volta a campo nesta quarta-feira (24/6) pela Copa do Mundo de 2026. O confronto contra a Escócia está marcado para as 19h, e quem pretende assistir ao jogo em bares, eventos ao ar livre ou até mesmo fazer um churrasco deve ficar atento à previsão do tempo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chuva isolada durante a tarde e a noite em Belo Horizonte, justamente no período da partida.

Já de acordo com a Defesa Civil da capital, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com sensação de frio nas primeiras horas da manhã e também durante a noite. O tempo seco deve predominar ao longo da tarde.

A temperatura mínima registrada nesta quarta-feira foi de 14,1°C, enquanto a máxima prevista é de 28°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% durante a tarde.

O órgão mantém alerta para temperaturas mais baixas ao amanhecer e à noite, além do tempo seco ao longo do dia.

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Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 16,7°C, às 6h10;

16,7°C, às 6h10; Centro-Sul: 15,9°C, às 3h45;

15,9°C, às 3h45; Oeste: 16°C, com sensação térmica de 11,3°C, às 5h;

16°C, com sensação térmica de 11,3°C, às 5h; Pampulha: 14,4°C, com sensação térmica de 16,1°C, às 6h;

14,4°C, com sensação térmica de 16,1°C, às 6h; Venda Nova: 14,1°C, às 6h25.

Apesar da possibilidade de chuva isolada no horário do jogo, a previsão não indica temporais ou acumulados significativos para a capital mineira.