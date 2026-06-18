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Frio aperta e BH registra sensação térmica de quase -6°C

Capital mineira segue sob alerta para baixas temperaturas; mínima foi de 11,6°C na Região Oeste

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/06/2026 07:33

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BH tem dia mais frio do ano; umidade relativa do ar deve ficar em torno de 50% durante a tarde
A temperatura mínima registrada foi de 11,6°C e a máxima prevista é de 24°C crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

Belo Horizonte voltou a registrar frio intenso na manhã desta quinta-feira (18/6). Segundo a Defesa Civil, a sensação térmica chegou a -5,9°C na Região Oeste da capital, devido à ação dos ventos.

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A previsão meteorológica indica céu claro a parcialmente nublado ao longo do dia, com temperaturas muito baixas nas primeiras horas da manhã e durante a noite.

A temperatura mínima registrada foi de 11,6°C e a máxima prevista é de 24°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40% no período da tarde.

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A Defesa Civil mantém o alerta para temperatura do ar muito baixa.

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Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 14,2°C, às 6h15;
Centro-Sul: 11,7°C, às 5h20;
Oeste: 11,6°C, com sensação térmica de -5,9°C, às 6h;
Pampulha: 12,7°C, com sensação térmica de 14,4°C, às 5h;
Venda Nova: 12,9°C, às 6h15.

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