Frio aperta e BH registra sensação térmica de quase -6°C

Belo Horizonte voltou a registrar frio intenso na manhã desta quinta-feira (18/6). Segundo a Defesa Civil, a sensação térmica chegou a -5,9°C na Região Oeste da capital, devido à ação dos ventos.

A previsão meteorológica indica céu claro a parcialmente nublado ao longo do dia, com temperaturas muito baixas nas primeiras horas da manhã e durante a noite.

A temperatura mínima registrada foi de 11,6°C e a máxima prevista é de 24°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40% no período da tarde.

A Defesa Civil mantém o alerta para temperatura do ar muito baixa.

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Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 14,2°C, às 6h15;

Centro-Sul: 11,7°C, às 5h20;

Oeste: 11,6°C, com sensação térmica de -5,9°C, às 6h;

Pampulha: 12,7°C, com sensação térmica de 14,4°C, às 5h;

Venda Nova: 12,9°C, às 6h15.