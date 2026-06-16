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PREVISÃO DO TEMPO

Frio ou chuva? Veja o que esperar do tempo em BH nesta terça (16/6)

A temperatura mínima registrada em Belo Horizonte foi de 16,1°C; saiba a previsão do tempo completa para a capital mineira e Minas Gerais

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
16/06/2026 07:52 - atualizado em 16/06/2026 07:54

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Mesmo com frio intenso na manhã, o clima firme permite caminhadas em locais de BH como a Praça da Liberdade
As temperaturas seguem amenas em todas as regiões mineiras crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Os moradores de Belo Horizonte (MG) devem enfrentar uma terça-feira (16/6) de variação no tempo. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o dia será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada.

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A temperatura mínima registrada na capital foi de 16,1°C. Ao longo do dia, os termômetros podem chegar aos 28°C. Já a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 45% durante a tarde. 

A Defesa Civil também alerta para a queda das temperaturas nos próximos dias, com manhãs mais frias na capital mineira.

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Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 17,4 °C, às 6h25.
  • Centro Sul: 16,3 °C, às 6h25.
  • Oeste: 16,6 °C, com sensação térmica de 15,7 °C, às 6h.
  • Pampulha: 16,6 °C, com sensação térmica de 18,4 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 16,1 °C, às 6h25.

Como fica o tempo no estado?

No resto do estado, as condições para chuva diminuem nesta terça-feira. Segundo a previsão meteorológica, apesar da permanência de um cavado  (área de baixa pressão atmosférica em níveis médios da atmosfera) a umidade do ar apresenta redução significativa, o que contribui para a diminuição da nebulosidade em grande parte do estado.

Nas regiões Leste e Metropolitana, ainda há possibilidade de chuva isolada em função do transporte de umidade proveniente do oceano. 

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As temperaturas seguem amenas em todas as regiões mineiras. Apesar da redução do frio nas primeiras horas da manhã em comparação aos últimos dias, o tempo continua agradável, especialmente durante a madrugada e o início do dia.

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