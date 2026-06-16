Frio ou chuva? Veja o que esperar do tempo em BH nesta terça (16/6)

Os moradores de Belo Horizonte (MG) devem enfrentar uma terça-feira (16/6) de variação no tempo. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o dia será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 16,1°C. Ao longo do dia, os termômetros podem chegar aos 28°C. Já a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 45% durante a tarde.

A Defesa Civil também alerta para a queda das temperaturas nos próximos dias, com manhãs mais frias na capital mineira.

Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 17,4 °C, às 6h25.



Centro Sul: 16,3 °C, às 6h25.



Oeste: 16,6 °C, com sensação térmica de 15,7 °C, às 6h.



Pampulha: 16,6 °C, com sensação térmica de 18,4 °C, às 6h.



Venda Nova: 16,1 °C, às 6h25.



Como fica o tempo no estado?

No resto do estado, as condições para chuva diminuem nesta terça-feira. Segundo a previsão meteorológica, apesar da permanência de um cavado (área de baixa pressão atmosférica em níveis médios da atmosfera) a umidade do ar apresenta redução significativa, o que contribui para a diminuição da nebulosidade em grande parte do estado.

Nas regiões Leste e Metropolitana, ainda há possibilidade de chuva isolada em função do transporte de umidade proveniente do oceano.

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As temperaturas seguem amenas em todas as regiões mineiras. Apesar da redução do frio nas primeiras horas da manhã em comparação aos últimos dias, o tempo continua agradável, especialmente durante a madrugada e o início do dia.