BH: 19 postos de saúde abrem neste sábado para vacinação contra a gripe

A campanha de vacinação da gripe segue em diversos postos da capital durante a semana. Com o objetivo de ampliar o atendimento, 19 postos abrem neste sábado (30/5).

Desde o dia 12 de maio, a vacina contra a gripe está disponível para toda a população com mais de 6 meses de idade. Outras vacinas também serão ofertadas de acordo com avaliação da caderneta vacinal.

Este é o terceiro sábado seguido em que postos da capital abrem as portas para facilitar o acesso da população à vacina.

A subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde, Thaysa Drummond, destacou a importância da medida. “Estamos mantendo as ações de vacinação em mais um sábado na cidade. A orientação é que as pessoas procurem uma das unidades, levem a caderneta e aproveitem a oportunidade para atualizar a situação vacinal”, disse.

Veja os centros de saúde que irão abrir no sábado:

Barreiro

Centro de Saúde Carlos Renato Dias: Rua José Gonçalves, 375 - Barreiro

Centro de Saúde Urucuia: Rua Nelson de Paula Pires, 325 - Pongelupe

Centro-sul

Centro de Saúde Oswaldo Cruz: Rua Uberaba, esquina com Augusto de Lima - Barro Preto

Centro de Saúde Menino Jesus: Rua Congonhas, 692 - Santo Antônio

Leste

Centro de Saúde Santa Inês: Rua Itumirim, 50 - Santa Inês

Centro de Saúde Marco Antônio Menezes: Rua Petrolina, 869/871 - Horto

Centro de Saúde Paraíso: Avenida Mém de Sá, 1.001 - Paraíso

Nordeste

Centro de Saúde Leopoldo Chrisóstomo de Castro: Rua Leôncio Chagas, 157 - União

Centro de Saúde Nazaré: Rua Cruz de Malta, 73 - Nazaré

Noroeste

Centro de Saúde Pindorama - Elza Martins: Rua Rutilo, 96 - Pindorama

Centro de Saúde Jardim Montanhês: Rua Saúde, 455 - Padre Eustáquio

Norte

Centro de Saúde Campo Alegre: Rua Beija Flor, 370 – Planalto

Centro de Saúde Aarão Reis: Rua Waldomiro Lobo, 177 - Aarão Reis

Oeste

Centro de Saúde Cabana: Rua Centro Social, 536 - Cabana

Centro de Saúde Betânia: Rua Canoas, 678 - Betânia

Pampulha

Centro de Saúde São Francisco: Rua Viana do Castelo, 485 - São Francisco

Centro de Saúde Padre Tiago: Avenida João XXIII, 1.233 - Alípio de Melo

Venda Nova

Centro de Saúde Jardim Leblon: Rua Coronel Antônio Lopes Coelho, 269 - Jardim Leblon

Centro de Saúde Paraúna: Rua João Ferreira da Silva, 248 - Mantiqueira

Cobertura abaixo do índice recomendado

De acordo com a Secretária Municipal de Saúde, até o momento, já foram aplicadas 571 mil doses durante a Campanha de Vacinação contra a Gripe, desde o dia 24 de março. Em relação aos grupos prioritários, 52,1% dos idosos já foram imunizados. Na sequência, aparecem as gestantes, com 37,9% de cobertura, e as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, com 28,7%. A cobertura geral está em 47,3%. O recomendado pelo Ministério da Saúde é acima de 90%.

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Durante os dias úteis, a vacinação fica disponível nos 154 centros de saúde da capital, em postos extras e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. Os locais e outras informações podem ser conferidos no portal da PBH.