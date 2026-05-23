Centros de saúde de BH têm procura pela vacina contra gripe neste sábado

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Neste sábado (23/5), 22 centros de saúde de Belo Horizonte estão funcionando para a vacinação contra a gripe. Este é o segundo sábado consecutivo em que as unidades de saúde do município abrem para oferecer doses do imunizante à população.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o objetivo é ampliar a imunização da população durante o período de maior circulação dos vírus respiratórios, do outono ao inverno.

Por volta das 9h, havia uma pequena fila no centro de saúde, localizado na Avenida Petrolina, Bairro Sagrada Família, Região Leste de BH. No início da tarde, a procura era grande no Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida, localizado na Rua Paulino Marques Gontijo, Bairro Novo São Lucas, Região Centro-Sul da capital. Os centros ficam abertos até às 17h.

Podem tomar a vacina contra a gripe todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. Também são ofertados imunizantes que fazem parte do calendário vacinal, após conferência da situação vacinal.





Cobertura abaixo do índice recomendado

Desde o início da Campanha de Vacinação contra a Gripe, em 24 de março, já foram aplicadas, segundo a PBH, cerca de 495 mil doses, sendo 298 mil no público prioritário para fins de cobertura vacinal: 251 mil em idosos (49,3%), 5.781 em gestantes (35,8%) e 31.400 em crianças de 6 meses a menores de 6 anos (25,5%). O recomendado pelo Ministério da Saúde é acima de 90%.

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As doses seguem disponíveis para a população durante a semana. A vacinação é realizada nos centros de saúde, postos extras e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. Mais informações podem ser conferidas no portal da PBH.