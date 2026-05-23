Assine
overlay
Início Gerais
SAÚDE 

Centros de saúde de BH têm procura pela vacina contra gripe neste sábado

Objetivo é reforçar a imunização da população durante o período de maior circulação dos vírus respiratórios

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
23/05/2026 15:44

compartilhe

SIGA
×
Pessoas aguardam na fila para receber a dose da vacina contra a gripe no Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida, Bairro Novo São Lucas, Região Centro-Sul da capital
Pessoas aguardam na fila para receber a dose da vacina contra a gripe no Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida, Bairro Novo São Lucas, Região Centro-Sul da capital crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press

Neste sábado (23/5), 22 centros de saúde de Belo Horizonte estão funcionando para a vacinação contra a gripe. Este é o segundo sábado consecutivo em que as unidades de saúde do município abrem para oferecer doses do imunizante à população. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o objetivo é ampliar a imunização da população durante o período de maior circulação dos vírus respiratórios, do outono ao inverno. 

Por volta das 9h, havia uma pequena fila no centro de saúde, localizado na Avenida Petrolina, Bairro Sagrada Família, Região Leste de BH. No início da tarde, a procura era grande no Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida, localizado na Rua Paulino Marques Gontijo, Bairro Novo São Lucas, Região Centro-Sul da capital. Os centros ficam abertos até às 17h.  

Podem tomar a vacina contra a gripe todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. Também são ofertados imunizantes que fazem parte do calendário vacinal, após conferência da situação vacinal. 

Leia Mais


Cobertura abaixo do índice recomendado

Desde o início da Campanha de Vacinação contra a Gripe, em 24 de março, já foram aplicadas, segundo a PBH, cerca de 495 mil doses, sendo 298 mil no público prioritário para fins de cobertura vacinal: 251 mil em idosos (49,3%), 5.781 em gestantes (35,8%) e 31.400 em crianças de 6 meses a menores de 6 anos (25,5%). O recomendado pelo Ministério da Saúde é acima de 90%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As doses seguem disponíveis para a população durante a semana. A vacinação é realizada nos centros de saúde, postos extras e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. Mais informações podem ser conferidas no portal da PBH.

Tópicos relacionados:

bh gripe pbh vacinacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay