Centros de saúde de BH abrirão neste sábado (23) para vacinar contra gripe
Objetivo é reforçar a imunização da população durante o período de maior circulação dos vírus respiratórios
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Neste sábado (23/5), os centros de saúde da capital mineira abrirão as portas de maneira excepcional para a vacinação contra a gripe. Ao todo, 22 unidades funcionarão das 8h às 17h. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o objetivo é ampliar a imunização da população durante o período de maior circulação dos vírus respiratórios, do outono ao inverno.
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Na ação, serão aplicadas doses contra a gripe para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. Também serão ofertados imunizantes que fazem parte do calendário vacinal, após conferência da situação vacinal. Será o segundo sábado consecutivo em que as unidades de saúde do município aplicarão doses da vacina à população.
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"Estamos intensificando as ações de vacinação para ampliar a proteção da população contra a gripe. Quem ainda não se vacinou deve aproveitar essa oportunidade e também atualizar a caderneta, se necessário", afirma a subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde, Thaysa Drummond.
Quais centros de saúde abrirão neste sábado?
Barreiro
- Centro de Saúde Mangueiras: Rua Chafariz, 04 - Petrópolis
- Centro de Saúde Milionários: Rua dos Cruzeirenses, 30 - Millonarios
Centro-Sul
- Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima: Rua Corinto, 450 - Serra
- Centro de Saúde Santa Lúcia: Rua Murilo Moraes de Andrade, 125 - Santa Lúcia
- Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida: Rua Paulino Marques Gontijo, 109 - Novo São Lucas
Leste
- Centro de Saúde Marco Antônio Menezes: Rua Petrolina, 869/871 - Horto
- Centro de Saúde Santa Inês: Rua Itumirim, 50 - Santa Inês
- Centro de Saúde Parque Centenário: Rua Itaguá, 298 - Alto Vera Cruz
Nordeste
- Centro de Saúde São Paulo: Rua Aiuruoca, 455 - São Paulo
- Centro de Saúde Marivanda Baleeiro: Rua Três Mil e Setenta e Quatro, 555 - Paulo VI
Noroeste
- Centro de Saúde Califórnia: Avenida das Castanholas, 277 - Califórnia
- Centro de Saúde Carlos Prates: Rua Riachuelo, 35 - Carlos Prates
- Centro de Saúde Ermelinda: Rua Paes de Abreu, 114 - Ermelinda
Norte
- Centro de Saúde Campo Alegre: Rua Beija Flor, 370 – Planalto
- Centro de Saúde Aarão Reis: Rua Waldomiro Lobo, 177 - Aarão Reis
Oeste
- Centro de Saúde São Jorge: Rua Oscar Trompowsky, 1.698 - Nova Granada
- Centro de Saúde Palmeiras: Avenida Dom João VI, 1.821 - Palmeiras
- Centro de Saúde Santa Maria: Rua das Pérolas, 123 - Santa Maria
Pampulha
- Centro de Saúde Santa Amélia: Rua Antero de Quental, 185 - Santa Branca
- Centro de Saúde Serrano: Rua São José da Safira, 99 - Conjunto Celso Machado
Venda Nova
- Centro de Saúde Serra Verde: Praça Fabrício Soares da Silva, 10, Serra Verde
- Centro de Saúde Céu Azul: Rua Radialista Romeu Barbosa, 123 - Céu Azul
Cobertura abaixo do índice recomendado
Desde o início da Campanha de Vacinação contra a Gripe, em 24 de março, já foram aplicadas, segundo a PBH, cerca de 495 mil doses, sendo 298 mil no público prioritário para fins de cobertura vacinal: 251 mil em idosos (49,3%), 5.781 em gestantes (35,8%) e 31.400 em crianças de 6 meses a menores de 6 anos (25,5%). O recomendado pelo Ministério da Saúde é acima de 90%.
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As doses seguem disponíveis para a população durante a semana. A vacinação é realizada nos centros de saúde, postos extras e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. Mais informações podem ser conferidas no portal da PBH.