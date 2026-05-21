Centros de saúde de BH abrirão neste sábado (23) para vacinar contra gripe

Neste sábado (23/5), os centros de saúde da capital mineira abrirão as portas de maneira excepcional para a vacinação contra a gripe. Ao todo, 22 unidades funcionarão das 8h às 17h. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o objetivo é ampliar a imunização da população durante o período de maior circulação dos vírus respiratórios, do outono ao inverno.

Na ação, serão aplicadas doses contra a gripe para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. Também serão ofertados imunizantes que fazem parte do calendário vacinal, após conferência da situação vacinal. Será o segundo sábado consecutivo em que as unidades de saúde do município aplicarão doses da vacina à população.

"Estamos intensificando as ações de vacinação para ampliar a proteção da população contra a gripe. Quem ainda não se vacinou deve aproveitar essa oportunidade e também atualizar a caderneta, se necessário", afirma a subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde, Thaysa Drummond.

Quais centros de saúde abrirão neste sábado?

Barreiro

Centro de Saúde Mangueiras: Rua Chafariz, 04 - Petrópolis

Centro de Saúde Milionários: Rua dos Cruzeirenses, 30 - Millonarios

Centro-Sul

Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima: Rua Corinto, 450 - Serra

Centro de Saúde Santa Lúcia: Rua Murilo Moraes de Andrade, 125 - Santa Lúcia

Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida: Rua Paulino Marques Gontijo, 109 - Novo São Lucas

Leste

Centro de Saúde Marco Antônio Menezes: Rua Petrolina, 869/871 - Horto

Centro de Saúde Santa Inês: Rua Itumirim, 50 - Santa Inês

Centro de Saúde Parque Centenário: Rua Itaguá, 298 - Alto Vera Cruz

Nordeste

Centro de Saúde São Paulo: Rua Aiuruoca, 455 - São Paulo

Centro de Saúde Marivanda Baleeiro: Rua Três Mil e Setenta e Quatro, 555 - Paulo VI

Noroeste

Centro de Saúde Califórnia: Avenida das Castanholas, 277 - Califórnia

Centro de Saúde Carlos Prates: Rua Riachuelo, 35 - Carlos Prates

Centro de Saúde Ermelinda: Rua Paes de Abreu, 114 - Ermelinda

Norte

Centro de Saúde Campo Alegre: Rua Beija Flor, 370 – Planalto

Centro de Saúde Aarão Reis: Rua Waldomiro Lobo, 177 - Aarão Reis

Oeste

Centro de Saúde São Jorge: Rua Oscar Trompowsky, 1.698 - Nova Granada

Centro de Saúde Palmeiras: Avenida Dom João VI, 1.821 - Palmeiras

Centro de Saúde Santa Maria: Rua das Pérolas, 123 - Santa Maria

Pampulha

Centro de Saúde Santa Amélia: Rua Antero de Quental, 185 - Santa Branca

Centro de Saúde Serrano: Rua São José da Safira, 99 - Conjunto Celso Machado

Venda Nova

Centro de Saúde Serra Verde: Praça Fabrício Soares da Silva, 10, Serra Verde

Centro de Saúde Céu Azul: Rua Radialista Romeu Barbosa, 123 - Céu Azul

Cobertura abaixo do índice recomendado

Desde o início da Campanha de Vacinação contra a Gripe, em 24 de março, já foram aplicadas, segundo a PBH, cerca de 495 mil doses, sendo 298 mil no público prioritário para fins de cobertura vacinal: 251 mil em idosos (49,3%), 5.781 em gestantes (35,8%) e 31.400 em crianças de 6 meses a menores de 6 anos (25,5%). O recomendado pelo Ministério da Saúde é acima de 90%.

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As doses seguem disponíveis para a população durante a semana. A vacinação é realizada nos centros de saúde, postos extras e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. Mais informações podem ser conferidas no portal da PBH.