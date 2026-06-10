Previsão do tempo em BH: frio dá leve trégua e temperaturas sobem

O frio perdeu força em Belo Horizonte nesta quarta-feira (10/6). A capital mineira registrou temperatura mínima de 12,4°C pela manhã, valor superior ao observado nos últimos dias, quando os termômetros chegaram a marcar 10°C ou menos.

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro, com temperaturas baixas durante a madrugada e à noite.

A máxima estimada para o dia é de 27°C, enquanto a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% no período da tarde.

O órgão também alerta para condições de tempo seco ao longo do dia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 17,5°C, às 4h30;

17,5°C, às 4h30; Centro-Sul: 15,1°C, às 4h20;

15,1°C, às 4h20; Oeste: 16,4°C, com sensação térmica de 15,3°C, às 3h;

16,4°C, com sensação térmica de 15,3°C, às 3h; Pampulha: 12,4°C, com sensação térmica de 14°C, às 5h;

12,4°C, com sensação térmica de 14°C, às 5h; Venda Nova: 12,2°C, às 6h.

Confira as menores temperaturas registradas na capital em 2026:

8,8°C – 06/06 (Centro-Sul); 9,3°C – 07/06 (Venda Nova); 10,2°C – 08/06 (Pampulha); 10,6°C – 05/06 (Oeste); 12,4°C – 04/06 e 10/06.

Com a elevação nas temperaturas, os dias mais frios de 2026 em Belo Horizonte continuam concentrados na última semana. O recorde do ano foi registrado em 6 de junho, quando os termômetros marcaram 8,8°C na Região Centro-Sul.