Assine
overlay
Início Gerais
FRIOZINHO

Previsão do tempo em BH: frio dá leve trégua e temperaturas sobem

Capital mineira segue com madrugadas frias, mas máxima pode chegar a 27°C durante a tarde

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/06/2026 07:17

compartilhe

SIGA
×
BH registra dia mais frio do ano até agora
A Defesa Civil alerta para condições de tempo seco ao longo do dia crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O frio perdeu força em Belo Horizonte nesta quarta-feira (10/6). A capital mineira registrou temperatura mínima de 12,4°C pela manhã, valor superior ao observado nos últimos dias, quando os termômetros chegaram a marcar 10°C ou menos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro, com temperaturas baixas durante a madrugada e à noite.

A máxima estimada para o dia é de 27°C, enquanto a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% no período da tarde.

Leia Mais

O órgão também alerta para condições de tempo seco ao longo do dia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

  • Barreiro: 17,5°C, às 4h30;
  • Centro-Sul: 15,1°C, às 4h20;
  • Oeste: 16,4°C, com sensação térmica de 15,3°C, às 3h;
  • Pampulha: 12,4°C, com sensação térmica de 14°C, às 5h;
  • Venda Nova: 12,2°C, às 6h.

Confira as menores temperaturas registradas na capital em 2026:

  1. 8,8°C – 06/06 (Centro-Sul);
  2. 9,3°C – 07/06 (Venda Nova);
  3. 10,2°C – 08/06 (Pampulha);
  4. 10,6°C – 05/06 (Oeste);
  5. 12,4°C – 04/06 e 10/06.

Com a elevação nas temperaturas, os dias mais frios de 2026 em Belo Horizonte continuam concentrados na última semana. O recorde do ano foi registrado em 6 de junho, quando os termômetros marcaram 8,8°C na Região Centro-Sul.

Tópicos relacionados:

bh defesa-civil frio temperatura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay