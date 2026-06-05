Temperaturas despencam em BH; entenda o que está por trás do frio
Capital teve a menor temperatura do ano pelo segundo dia seguido. Frio deve persistir na próxima semana, enquanto a baixa umidade avança em Minas Gerais
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Embora o inverno só comece oficialmente no dia 21 de junho, Belo Horizonte (MG) já vive dias típicos da estação. Pelo segundo dia consecutivo, a capital mineira registrou a menor temperatura do ano. Na manhã desta sexta-feira (5/6), os termômetros marcaram 10,6°C na estação Cercadinho, na Região Oeste da cidade. No mesmo local, a sensação térmica chegou a -3,6°C, segundo a Defesa Civil.
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O frio deve continuar nos próximos dias. A Defesa Civil mantém um alerta para baixas temperaturas até quarta-feira (10/6), com previsão de mínimas em torno ou abaixo de 10°C durante as madrugadas e primeiras horas da manhã. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é de que o tempo permaneça frio ao longo da próxima semana, com elevação gradual das temperaturas apenas a partir da quinta-feira (11/6).
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Segundo a meteorologista Thaís Cortez, do Inmet, o principal responsável pela queda das temperaturas é um sistema de alta pressão atmosférica que atua sobre a Região Sudeste. “Esse sistema inibe a formação de nuvens e favorece a perda radiativa durante a noite. Com isso, as temperaturas ficam mais baixas nas primeiras horas da manhã”, explica.
A chamada perda radiativa ocorre quando o calor acumulado durante o dia escapa mais facilmente para a atmosfera durante a noite. Sem a cobertura das nuvens, que funciona como uma espécie de “cobertor” natural, o resfriamento se torna mais intenso.
Massa de ar polar ou alta pressão?
Apesar de ambos poderem provocar frio, os fenômenos são diferentes. A massa de ar polar se forma em regiões próximas aos polos e transporta ar naturalmente frio. Quando avança sobre o Brasil, costuma provocar quedas mais expressivas de temperatura e alcançar extensas áreas do país.
Já o sistema de alta pressão observado atualmente atua de outra forma. Ele mantém o céu aberto, reduz a nebulosidade e favorece a perda de calor durante a noite. O resultado também é a queda das temperaturas, mas por um mecanismo atmosférico diferente.
Segundo o Inmet, as condições registradas atualmente em Belo Horizonte não caracterizam a atuação direta de uma massa de ar polar. Ainda assim, sistemas de alta pressão podem se estabelecer após a passagem de frentes frias e contribuir para a manutenção do frio.
Umidade baixa agrava o desconforto
Além das temperaturas reduzidas, outro fenômeno típico desta época do ano começa a ganhar força em Minas Gerais: a baixa umidade relativa do ar.
Com a ausência de chuvas e o predomínio do tempo seco, os índices de umidade tendem a cair principalmente durante as tardes. O cenário favorece o ressecamento das vias respiratórias, irritação nos olhos, nariz e garganta, além de contribuir para o aumento da concentração de poluentes na atmosfera.
Em Belo Horizonte, a umidade relativa do ar deve variar entre 35% e 40% nos períodos mais quentes do dia. Embora os índices ainda não justifiquem a emissão de alerta meteorológico para a capital, especialistas recomendam atenção, especialmente para crianças e idosos.
No Triângulo Mineiro, a situação é mais preocupante. A região está sob alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para baixa umidade e deve permanecer com índices reduzidos ao longo da próxima semana.
Mais frio pela frente
A previsão é de manutenção das temperaturas baixas nas madrugadas e manhãs pelos próximos dias. Segundo o Inmet, o cenário atual é considerado normal para esta época do ano e novos episódios de frio ainda devem ocorrer ao longo das próximas semanas.
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"Estamos nos aproximando do inverno e é comum que ocorram novos períodos de queda de temperatura durante a estação. O cenário atual não é considerado atípico", afirma a meteorologista Thaís Cortez.
Como se proteger do frio?
- Hidrate-se;
- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
- Faça atividades físicas utilizando agasalho;
- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;
- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.
Confira as menores temperaturas registradas em Belo Horizonte em 2026:
- 10,6 °C - 05/06 (Oeste);
- 12,4°C – 04/06 (Centro-Sul);
- 13,0°C – 16/04 (Centro-Sul);
- 13,1°C – 02/06 (Oeste);
- 13,4°C – 03/06 (Oeste);
- 13,6°C – 15/04 (Centro-Sul);
- 14,0°C – 23/05 e 24/05 (Oeste);
- 14,4°C – 31/05 (Oeste);
- 14,5°C – 01/03, 05/05, 30/05 e 12/04;
- 14,6°C – 22/05 (Oeste).