Temperaturas despencam em BH; entenda o que está por trás do frio

Embora o inverno só comece oficialmente no dia 21 de junho, Belo Horizonte (MG) já vive dias típicos da estação. Pelo segundo dia consecutivo, a capital mineira registrou a menor temperatura do ano. Na manhã desta sexta-feira (5/6), os termômetros marcaram 10,6°C na estação Cercadinho, na Região Oeste da cidade. No mesmo local, a sensação térmica chegou a -3,6°C, segundo a Defesa Civil.

O frio deve continuar nos próximos dias. A Defesa Civil mantém um alerta para baixas temperaturas até quarta-feira (10/6), com previsão de mínimas em torno ou abaixo de 10°C durante as madrugadas e primeiras horas da manhã. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é de que o tempo permaneça frio ao longo da próxima semana, com elevação gradual das temperaturas apenas a partir da quinta-feira (11/6).

Segundo a meteorologista Thaís Cortez, do Inmet, o principal responsável pela queda das temperaturas é um sistema de alta pressão atmosférica que atua sobre a Região Sudeste. “Esse sistema inibe a formação de nuvens e favorece a perda radiativa durante a noite. Com isso, as temperaturas ficam mais baixas nas primeiras horas da manhã”, explica.

A chamada perda radiativa ocorre quando o calor acumulado durante o dia escapa mais facilmente para a atmosfera durante a noite. Sem a cobertura das nuvens, que funciona como uma espécie de “cobertor” natural, o resfriamento se torna mais intenso.

Massa de ar polar ou alta pressão?

Apesar de ambos poderem provocar frio, os fenômenos são diferentes. A massa de ar polar se forma em regiões próximas aos polos e transporta ar naturalmente frio. Quando avança sobre o Brasil, costuma provocar quedas mais expressivas de temperatura e alcançar extensas áreas do país.

Já o sistema de alta pressão observado atualmente atua de outra forma. Ele mantém o céu aberto, reduz a nebulosidade e favorece a perda de calor durante a noite. O resultado também é a queda das temperaturas, mas por um mecanismo atmosférico diferente.

Segundo o Inmet, as condições registradas atualmente em Belo Horizonte não caracterizam a atuação direta de uma massa de ar polar. Ainda assim, sistemas de alta pressão podem se estabelecer após a passagem de frentes frias e contribuir para a manutenção do frio.

Umidade baixa agrava o desconforto

Além das temperaturas reduzidas, outro fenômeno típico desta época do ano começa a ganhar força em Minas Gerais: a baixa umidade relativa do ar.

Com a ausência de chuvas e o predomínio do tempo seco, os índices de umidade tendem a cair principalmente durante as tardes. O cenário favorece o ressecamento das vias respiratórias, irritação nos olhos, nariz e garganta, além de contribuir para o aumento da concentração de poluentes na atmosfera.

Em Belo Horizonte, a umidade relativa do ar deve variar entre 35% e 40% nos períodos mais quentes do dia. Embora os índices ainda não justifiquem a emissão de alerta meteorológico para a capital, especialistas recomendam atenção, especialmente para crianças e idosos.

No Triângulo Mineiro, a situação é mais preocupante. A região está sob alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para baixa umidade e deve permanecer com índices reduzidos ao longo da próxima semana.

Mais frio pela frente

A previsão é de manutenção das temperaturas baixas nas madrugadas e manhãs pelos próximos dias. Segundo o Inmet, o cenário atual é considerado normal para esta época do ano e novos episódios de frio ainda devem ocorrer ao longo das próximas semanas.

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"Estamos nos aproximando do inverno e é comum que ocorram novos períodos de queda de temperatura durante a estação. O cenário atual não é considerado atípico", afirma a meteorologista Thaís Cortez.

Como se proteger do frio?

Hidrate-se;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Faça atividades físicas utilizando agasalho;

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Confira as menores temperaturas registradas em Belo Horizonte em 2026:

