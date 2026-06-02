O frio pode matar suas plantas: veja como protegê-las neste inverno

Com a chegada do inverno e as quedas de temperatura típicas de junho no Sul e Sudeste do país, é fundamental redobrar os cuidados com as plantas em casa ou no jardim. As baixas temperaturas, especialmente com risco de geada, podem ser fatais para espécies mais sensíveis, causando danos que vão desde a queima das folhas até a morte da planta.

O frio intenso é prejudicial porque a água presente dentro das células vegetais congela. Ao se transformarem em cristais de gelo, esses líquidos se expandem e rompem as paredes celulares, um dano muitas vezes irreversível. Espécies de origem tropical, suculentas, hortaliças e mudas jovens são as que mais sofrem.

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Com alguns cuidados simples, no entanto, é possível proteger seu jardim ou seus vasos e garantir que as plantas atravessem o período de frio intenso sem grandes problemas.

Dicas para proteger suas plantas no inverno

Recolha os vasos: a solução mais eficaz para quem tem plantas em vasos é movê-las para um local protegido. Uma área coberta, varanda fechada, garagem ou mesmo um cômodo dentro de casa durante a noite já oferece a proteção necessária contra a geada e o vento gelado.

Crie uma cobertura: para as plantas que estão no chão e não podem ser movidas, a cobertura é essencial. Utilize uma manta térmica de jardinagem (TNT) ou até mesmo tecidos e plásticos para cobri-las durante a noite. A estrutura deve criar uma espécie de estufa, sem encostar diretamente nas folhas para evitar queimaduras pelo frio.

Agrupe as plantas: juntar os vasos em um canto protegido do vento ajuda a criar um microclima mais ameno. A umidade liberada pela respiração das plantas em conjunto ajuda a manter a temperatura um pouco mais elevada e estável no entorno do grupo.

Reduza a rega: evite regar as plantas no final da tarde ou à noite. O solo encharcado congela com mais facilidade, o que pode danificar as raízes. Se for necessário molhar, faça isso pela manhã, permitindo que a terra absorva a água antes da queda brusca da temperatura.

Proteja o solo: cobrir a base das plantas com materiais como casca de pinus, palha ou folhas secas ajuda a isolar as raízes do frio. Essa camada, conhecida como mulching, funciona como um cobertor para o solo, mantendo sua temperatura mais estável.

Não pode logo após a geada: se uma planta for danificada pelo gelo, resista à tentação de podar imediatamente as folhas e galhos queimados. Essa parte danificada ainda serve como uma proteção para as partes saudáveis da planta contra novas frentes frias. Espere o período de frio intenso passar para fazer a limpeza.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.