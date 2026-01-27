7 dicas para refrescar a casa nos dias de calor intenso sem gastar luz

As altas temperaturas chegaram e, com elas, o desafio de manter a casa fresca sem estourar o orçamento com o ar-condicionado. A boa notícia é que soluções simples e baratas, que aproveitam a física e a natureza, podem transformar o ambiente e trazer alívio imediato para os dias de calor intenso.

Implementar pequenas mudanças na rotina e na decoração faz toda a diferença para diminuir a sensação térmica dentro de casa. São estratégias que não dependem de energia elétrica e podem ser aplicadas em qualquer cômodo, de apartamentos a casas.

Aposte no poder das plantas

Plantas liberam vapor d'água no ar através da transpiração, um processo que ajuda a umedecer e resfriar o ambiente. Espécies como samambaia, jiboia e palmeira-areca são ótimas opções para ter dentro de casa. Além de refrescar, elas purificam o ar.

Use a água a seu favor

A evaporação da água é um dos métodos mais eficazes para reduzir o calor. Espalhe bacias ou baldes com água fria pelos cômodos, principalmente nos quartos, antes de dormir. Outra dica é passar um pano úmido no chão no final da tarde, o que ajuda a baixar a temperatura do piso.

Crie uma corrente de ar noturna

Durante a noite e o início da manhã, as temperaturas costumam ser mais amenas. Este é o momento ideal para abrir todas as janelas e portas. A ventilação cruzada, com aberturas em lados opostos da casa, cria uma corrente de ar que renova e refresca o ambiente interno.

Bloqueie o sol durante o dia

Pode parecer contraintuitivo, mas manter janelas e cortinas fechadas durante as horas mais quentes do dia impede que o calor entre. A luz solar direta funciona como um aquecedor natural. Dê preferência a cortinas de tecidos grossos e cores claras, que refletem a luz em vez de absorvê-la.

Escolha os tecidos certos

Tecidos sintéticos, como poliéster, e escuros tendem a reter calor. Durante o verão, opte por lençóis, capas de almofada e de sofá feitas de fibras naturais, como algodão e linho. Eles são mais leves, respiráveis e proporcionam uma sensação maior de frescor ao toque.

Troque as lâmpadas incandescentes

Lâmpadas antigas, especialmente as incandescentes, geram muito calor além de luz. Substituí-las por modelos de LED é uma medida duplamente inteligente: elas não esquentam o ambiente e ainda reduzem significativamente o consumo de energia elétrica.

Desligue aparelhos eletrônicos

Mesmo em modo de espera (stand-by), televisores, computadores e outros eletrônicos continuam a gerar calor. Crie o hábito de tirá-los da tomada quando não estiverem em uso. A soma do calor emitido por vários aparelhos pode aumentar a temperatura de um cômodo.

