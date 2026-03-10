7 dicas práticas para proteger sua casa, seu jardim e seu carro do granizo

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

As recentes chuvas de granizo que atingiram diversas cidades brasileiras deixaram um rastro de prejuízos e acenderam um alerta. Telhados, carros e plantações foram danificados pela força das pedras de gelo, preocupando moradores. No entanto, algumas medidas simples e preventivas podem minimizar os estragos e proteger seu patrimônio durante as tempestades.

Com a instabilidade do tempo, saber como agir antes e durante um temporal faz toda a diferença para evitar dores de cabeça. Desde soluções improvisadas até instalações permanentes, existem várias maneiras de resguardar o que é seu. Confira sete dicas práticas para se preparar para as próximas chuvas de granizo.

Como proteger seus bens do granizo

Abrigue seu carro imediatamente: a primeira e mais eficaz medida é estacionar o veículo em uma garagem coberta. Se não for possível, use capas protetoras específicas para granizo. Em uma emergência, cobertores grossos, papelão ou até mesmo os tapetes do carro podem ser usados para forrar o teto, o capô e o para-brisa, amortecendo o impacto das pedras. Verifique o telhado e as calhas: mantenha as calhas sempre limpas e desobstruídas. O acúmulo de folhas impede o escoamento da água e do gelo, o que pode causar infiltrações e sobrecarregar a estrutura. Verifique também se as telhas estão bem fixadas e sem rachaduras, pois pontos frágeis são os primeiros a ceder. Recolha objetos da área externa: móveis de jardim, vasos de plantas, ferramentas e brinquedos devem ser levados para um local coberto. Além de evitar que sejam danificados, a medida impede que esses itens se transformem em projéteis perigosos com a força do vento que geralmente acompanha as tempestades. Proteja janelas e superfícies de vidro: durante a chuva de granizo, feche janelas, persianas e cortinas. As cortinas ajudam a conter estilhaços caso o vidro se quebre. Para uma proteção extra, avalie a instalação de películas de segurança, que aumentam a resistência do vidro contra impactos. Cuide do seu jardim: leve vasos pequenos para dentro de casa ou para uma varanda coberta. Para plantas maiores ou hortas, use telas de sombreamento ou lonas para criar uma barreira física. Baldes e caixas virados para baixo também funcionam como abrigos temporários para plantas menores. Instale telas de proteção: para quem vive em áreas com ocorrências frequentes de granizo, a instalação de telas de proteção de polietileno ou arame sobre claraboias, jardins de inverno e hortas é um investimento válido. Elas dissipam a energia do impacto e protegem as superfícies mais vulneráveis. Acompanhe a previsão do tempo: ficar atento aos alertas meteorológicos emitidos pela defesa civil e por institutos de meteorologia permite que você se prepare com antecedência. Ao saber da possibilidade de uma tempestade de granizo, você ganha tempo para colocar em prática todas as outras dicas de proteção.

