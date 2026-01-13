Como refrescar a casa no calor sem gastar muito com ar-condicionado

Com as altas temperaturas registradas em diversas regiões do Brasil, manter a casa fresca se tornou um desafio, principalmente para quem busca economizar na conta de luz. Existem, no entanto, métodos eficientes e de baixo custo que podem reduzir o calor dos ambientes sem depender exclusivamente do ar-condicionado.

Adotar algumas práticas simples no dia a dia pode transformar o conforto térmico do seu lar. A combinação de estratégias de ventilação, uso de tecidos adequados e até o auxílio de plantas faz uma diferença significativa, tornando os espaços mais agradáveis durante os períodos de calor intenso.

Estratégias para um ambiente mais fresco

Uma das técnicas mais eficazes é a ventilação cruzada. Ela consiste em abrir janelas e portas em lados opostos da casa, permitindo que o ar circule e renove o ambiente. O ideal é fazer isso no início da manhã e durante a noite, quando a temperatura externa está mais amena.

Durante o pico do sol, entre 10h e 16h, a recomendação é manter cortinas e persianas fechadas. Prefira modelos de tecidos grossos ou com tecnologia blackout, que bloqueiam a entrada de luz e calor. Cores claras na parte externa da cortina também ajudam a refletir os raios solares.

As plantas são aliadas naturais no controle da temperatura. Por meio da transpiração, elas liberam vapor de água no ar, um processo que ajuda a umidificar e refrescar o espaço. Espécies como samambaia, jiboia e espada-de-são-jorge são ótimas opções para dentro de casa.

Trocar tecidos pesados por opções mais leves também contribui. Roupas de cama, capas de sofá e almofadas de algodão ou linho facilitam a transpiração e não retêm calor como os materiais sintéticos. Cores claras são sempre a melhor escolha para essa finalidade.

Aparelhos eletrônicos, mesmo em modo de espera, geram calor. Desligue computadores, televisões e outros equipamentos da tomada sempre que não estiverem em uso. Lâmpadas incandescentes também devem ser trocadas por modelos de LED, que aquecem menos.

Aumentar a umidade do ar é outra tática simples e eficiente. Espalhar baldes ou bacias com água fria pelos cômodos ou posicionar um pano úmido na frente do ventilador pode ajudar a diminuir a sensação térmica de forma notável.

