Início do inverno: dicas para fortalecer a imunidade com a chegada do frio

Junho marca o início do inverno no Brasil, e as primeiras frentes frias já atuam sobre o Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Como é típico desta época do ano, a queda nas temperaturas exige uma adaptação do corpo, o que pode deixar o sistema imunológico mais vulnerável a vírus e bactérias causadores de resfriados, gripes e outras doenças respiratórias.

Além da queda na temperatura, o ar mais seco e a tendência de permanecer em ambientes fechados e com pouca ventilação facilitam a propagação desses microrganismos. No entanto, adotar hábitos simples no dia a dia pode fortalecer as defesas do organismo e ajudar a atravessar a estação com mais tranquilidade e bem-estar.

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Confira sete dicas práticas para blindar sua imunidade:

Capriche na alimentação

Invista em alimentos ricos em nutrientes que fortalecem o sistema imunológico. Frutas cítricas como laranja, limão e acerola são fontes de vitamina C; vegetais de folhas escuras, como couve e espinafre, fornecem vitaminas e antioxidantes; o zinco, presente em carnes, feijão e sementes, também é essencial. Mantenha a hidratação em dia

No frio, a sensação de sede costuma diminuir, mas a hidratação continua sendo importante. A água ajuda a manter as mucosas do sistema respiratório hidratadas, formando uma barreira contra a entrada de vírus. Além da água, chás e sopas são ótimas opções para se aquecer e hidratar. Priorize a qualidade do sono

Dormir bem auxilia na construção de uma imunidade forte. É durante o sono que o corpo produz proteínas importantes para combater infecções. Tente manter uma rotina de sono regular, dormindo entre sete e oito horas por noite, para garantir que seu organismo se recupere adequadamente. Faça atividade física

Exercícios regulares melhoram a circulação sanguínea, o que permite que as células de defesa se movam pelo corpo de forma mais eficiente. Uma caminhada diária de 30 minutos já é suficiente para estimular o sistema imunológico, sem sobrecarregar o corpo. Lave as mãos com frequência

Um dos hábitos mais simples para evitar contaminações é lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia, já que vírus e bactérias se espalham facilmente pelo toque. Evite também levar as mãos ao rosto, especialmente na região dos olhos, nariz e boca. Ventile os ambientes

A tendência no frio é fechar todas as janelas, mas isso concentra os microrganismos no ar. Abra as janelas por pelo menos alguns minutos todos os dias para permitir a circulação do ar e reduzir o risco de contágio em casa ou no trabalho. Gerencie o estresse

Níveis elevados de estresse crônico liberam hormônios, como o cortisol, que podem suprimir a eficácia do sistema imunológico. Encontre maneiras de relaxar que funcionem para você, como meditação, hobbies ou simplesmente passar um tempo em atividades prazerosas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata