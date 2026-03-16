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7 alimentos que ajudam a fortalecer a imunidade durante o frio

Com a queda nas temperaturas, o corpo fica mais vulnerável a gripes e resfriados; veja o que incluir no cardápio para manter a saúde em dia

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
16/03/2026 11:22

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7 alimentos que ajudam a fortalecer a imunidade durante o frio
Nutrição colorida e rica em vegetais fortalece o sistema imunológico, ajudando a combater gripes e resfriados nas estações mais frias. crédito: Pexels

A chegada de uma nova frente fria em diversas regiões do país neste mês acende o alerta para a saúde. Com as temperaturas mais baixas, os casos de gripe e resfriado aumentam, principalmente porque as pessoas tendem a permanecer mais tempo em ambientes fechados e com pouca ventilação, o que favorece a circulação de vírus. Por isso, uma alimentação balanceada é fundamental para fortalecer o sistema imunológico e manter o corpo preparado para enfrentar o clima.

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Ajustar o cardápio diário com ingredientes ricos em vitaminas, minerais e compostos antioxidantes pode fazer toda a diferença. Esses nutrientes atuam diretamente na produção e na atividade das células de defesa, criando uma barreira mais eficiente contra agentes infecciosos. Confira sete opções para incluir nas refeições e blindar sua imunidade.

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  1. Frutas cítricas: laranja, limão, acerola e tangerina são fontes poderosas de vitamina C. Esse nutriente é um dos antioxidantes mais conhecidos por sua capacidade de fortalecer as células do sistema imunológico, ajudando a combater infecções de forma mais rápida e eficaz.

  2. Gengibre: esta raiz possui propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas. O gengibre pode ser consumido em chás, sucos ou como tempero, auxiliando na redução de inflamações na garganta e no alívio de sintomas de resfriados.

  3. Alho: conhecido por seu composto ativo, a alicina, o alho tem forte ação antiviral e antibacteriana. Incluir o alho cru ou levemente cozido na alimentação estimula a resposta das células de defesa do organismo contra invasores.

  4. Iogurte natural: rico em probióticos, as bactérias benéficas que equilibram a flora intestinal. Um intestino saudável é essencial para uma boa imunidade, pois grande parte das células de defesa do corpo está localizada nesse órgão.

  5. Vegetais verde-escuros: brócolis, couve e espinafre são repletos de vitaminas A, C e E, além de fibras e antioxidantes. Eles fornecem os nutrientes necessários para manter o sistema imune funcionando em sua capacidade máxima. O ideal é consumi-los crus ou levemente cozidos para preservar especialmente a vitamina C, que é sensível ao calor.

  6. Mel: possui propriedades antissépticas e antioxidantes que ajudam a combater bactérias e vírus. Uma colher de mel pode aliviar a tosse e a irritação na garganta, sintomas comuns em quadros de gripe durante o frio.

  7. Sementes de girassol e castanhas: são excelentes fontes de vitamina E, selênio e zinco. Esses minerais são cruciais para a manutenção e o funcionamento adequado do sistema imunológico, protegendo as células contra o estresse oxidativo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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