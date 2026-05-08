Como o frio afeta sua saúde? Dicas para evitar gripes e resfriados

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A chegada de frentes frias e a consequente queda nas temperaturas trazem um alerta para a saúde. Com o clima mais gelado, aumenta a circulação de vírus respiratórios, elevando os casos de gripes e resfriados. Isso ocorre principalmente porque as pessoas tendem a permanecer mais tempo em ambientes fechados e com pouca ventilação, o que facilita a transmissão de agentes infecciosos.

O corpo humano também reage às baixas temperaturas. O ar frio e seco pode ressecar as mucosas do sistema respiratório, como o nariz e a garganta. Essa condição compromete a barreira natural de proteção do organismo, deixando-o mais vulnerável à entrada de vírus e bactérias que causam doenças.

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Além disso, o frio exige que o corpo gaste mais energia para manter sua temperatura ideal, o que pode sobrecarregar o sistema imunológico se ele já não estiver fortalecido. Por isso, adotar cuidados preventivos durante esta estação é fundamental para atravessar o período com mais saúde e bem-estar.

Dicas para evitar doenças no frio

Pequenas mudanças na rotina diária podem fortalecer as defesas do corpo e reduzir significativamente o risco de contaminação. A estratégia é combinar boa alimentação, higiene e cuidados com os ambientes que você frequenta.

Capriche na alimentação: Invista em alimentos ricos em nutrientes. Frutas cítricas como laranja e acerola, por exemplo, são fontes de vitamina C, importante para o bom funcionamento do sistema imunológico. Alimentos com zinco, como feijão e sementes, também são ótimos aliados.

Beba bastante líquido: Manter a hidratação é essencial, mesmo que a sensação de sede diminua no frio. A água ajuda a manter as vias aéreas úmidas e protegidas. Chás quentes também são uma excelente opção.

Lave as mãos com frequência: A higiene das mãos com água e sabão ou o uso de álcool em gel é uma das formas mais eficazes de interromper o ciclo de contágio de vírus respiratórios.

Mantenha os ambientes arejados: Mesmo com o frio, é importante abrir as janelas de casa e do trabalho por alguns minutos todos os dias para permitir a circulação do ar. Isso dispersa os vírus e renova o ambiente.

Agasalhe-se corretamente: Use roupas adequadas para a temperatura, protegendo principalmente as extremidades do corpo, como mãos, pés e cabeça. Vestir-se em camadas facilita a adaptação a diferentes ambientes.

Verifique a vacinação: A vacina contra a gripe é atualizada anualmente e fundamental para reduzir o risco de complicações graves. Recomenda-se que a vacinação seja feita antes do período de maior circulação do vírus (geralmente entre abril e junho no Brasil), especialmente para grupos de risco como idosos , crianças e pessoas com doenças crônicas.

Considere o uso de máscara: Em ambientes fechados, com pouca ventilação ou com grande aglomeração de pessoas, a máscara de proteção é uma barreira física eficaz contra a inalação de partículas virais. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.