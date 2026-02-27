Com a frente fria, como proteger a imunidade e evitar um resfriado?

A chegada de uma frente fria derruba os termômetros e acende um alerta para a saúde. A mudança brusca de temperatura, acompanhada de umidade e tempo instável, cria o cenário ideal para a proliferação de vírus causadores de resfriados, gripes e outras doenças respiratórias. Manter o sistema imunológico fortalecido é a principal estratégia para atravessar esse período sem sustos.

Com o tempo mais frio, é comum passarmos mais tempo em locais fechados e com pouca circulação de ar, o que facilita a transmissão de microrganismos. Além disso, o ar frio e seco pode ressecar as mucosas do sistema respiratório, diminuindo uma de nossas principais barreiras de proteção natural. Por isso, adotar alguns cuidados preventivos faz toda a diferença.

Leia Mais

Alimentação como aliada da imunidade

O que colocamos no prato tem impacto direto nas defesas do nosso corpo. Alguns alimentos são especialmente importantes para manter o sistema imunológico em alerta e funcionando de maneira eficiente. Integrar esses itens à rotina diária pode ajudar a evitar os espirros e a tosse.

Frutas cítricas: ricas em vitamina C, um importante nutriente, laranja, limão, acerola e kiwi contribuem para o funcionamento do sistema imunológico.

Vegetais verde-escuros: couve, espinafre e brócolis são fontes de vitaminas A, C e E, além de fibras que contribuem para a saúde geral.

Gengibre e alho: conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas, podem ser adicionados em chás, sopas e outros preparos.

Proteínas magras: carnes, ovos e leguminosas como feijão e lentilha são essenciais para a formação de anticorpos.

Vale ressaltar que, embora a vitamina C seja importante para a saúde geral, estudos indicam que sua suplementação não previne resfriados em pessoas comuns, podendo apenas reduzir levemente a duração dos sintomas.

Pequenos hábitos, grandes resultados

Além de uma dieta equilibrada, algumas práticas simples no dia a dia são fundamentais para proteger o organismo das ameaças sazonais. São atitudes que, somadas, criam uma barreira mais robusta contra infecções.

Hidratação constante: beber água, mesmo sem sentir sede, mantém as vias aéreas hidratadas e funcionais. Chás quentes também são uma ótima opção.

Sono reparador: dormir de sete a oito horas por noite é crucial para a recuperação do corpo e para a regulação do sistema imune.

Ambientes arejados: mesmo com o frio, é importante abrir as janelas por alguns períodos do dia para permitir a renovação do ar e diminuir a concentração de vírus.

Higiene das mãos: lavar as mãos com água e sabão frequentemente é uma das formas mais eficazes de evitar a contaminação.

Outro ponto de atenção é o vestuário. Vestir-se em camadas permite que o corpo se adapte melhor às variações de temperatura ao longo do dia, evitando o choque térmico que pode fragilizar as defesas do organismo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.