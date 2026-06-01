Vai fazer frio em BH? Veja a previsão do tempo nesta segunda-feira (1)

A sensação de frio continua em Belo Horizonte nesta segunda-feira (1/6). A previsão do tempo para a capital mineira é de parcialmente nublado com frio para as primeiras horas da manhã e da noite.

Segundo a Defesa Civil Municipal, a mínima registrada foi de 14,7 °C e a máxima estimada é de 26°C. A umidade relativa do ar fica em torno de 40% à tarde.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 17,7 °C, às 5h50.

Centro Sul: 14,7 °C, às 4h05.

Oeste: 15,3 °C, com sensação térmica de 3,9 °C, às 5h.

Pampulha: 15,2 °C, com sensação térmica de 17,0 °C, às 4h.

Venda Nova: 15,4 °C, às 4h25.

Clima em Minas Gerais

No restante de Minas Gerais, o céu fica parcialmente nublado. Nas regiões Central, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana e Zona da Mata também existe a possibilidade de chuva fraca e isolada. Névoa úmida pode aparecer no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.

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Nas demais regiões, o céu fica de parcialmente nublado a claro. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou que a temperatura mínima registrada em Minas foi de 3,9°C em Monte Verde, distrito de Camanducaia no Sul do estado. A máxima prevista é de 32°C no norte de Minas.