BH registra 9,3°C e tem 2ª manhã mais fria do ano

Belo Horizonte registrou 9,3°C na manhã deste domingo (7/6), a segunda menor temperatura de 2026 na capital mineira. O índice representa uma leve elevação em relação ao recorde de frio registrado nesse sábado (6/6), quando os termômetros marcaram 8,8°C, a menor temperatura do ano.

Segundo a Defesa Civil, a previsão para este domingo é de céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas muito baixas durante a madrugada, nas primeiras horas da manhã e também à noite.

A temperatura mínima registrada foi de 9,3°C, enquanto a máxima prevista é de 23°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 30% durante a tarde.

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O órgão mantém o alerta para temperaturas muito baixas na capital.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 13,1°C, às 6h;

13,1°C, às 6h; Centro-Sul: 10,9°C, às 6h10;

10,9°C, às 6h10; Oeste: 11,9°C, com sensação térmica de 11,7°C, às 6h;

11,9°C, com sensação térmica de 11,7°C, às 6h; Pampulha: 9,7°C, com sensação térmica de 11,6°C, às 6h;

9,7°C, com sensação térmica de 11,6°C, às 6h; Venda Nova: 9,3°C, às 6h15.

As menores temperaturas registradas em Belo Horizonte em 2026 são: