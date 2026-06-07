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CONGELANTE AINDA

BH registra 9,3°C e tem 2ª manhã mais fria do ano

Apesar da leve alta em relação ao sábado, Defesa Civil mantém alerta para frio intenso

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
07/06/2026 07:46 - atualizado em 07/06/2026 09:27

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BH registrou o segundo dia mais frio do ano neste domingo (7/6)
BH registrou o segundo dia mais frio do ano neste domingo (7/6) crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Belo Horizonte registrou 9,3°C na manhã deste domingo (7/6), a segunda menor temperatura de 2026 na capital mineira. O índice representa uma leve elevação em relação ao recorde de frio registrado nesse sábado (6/6), quando os termômetros marcaram 8,8°C, a menor temperatura do ano.

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Segundo a Defesa Civil, a previsão para este domingo é de céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas muito baixas durante a madrugada, nas primeiras horas da manhã e também à noite.

A temperatura mínima registrada foi de 9,3°C, enquanto a máxima prevista é de 23°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 30% durante a tarde.

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O órgão mantém o alerta para temperaturas muito baixas na capital.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

  • Barreiro: 13,1°C, às 6h;
  • Centro-Sul: 10,9°C, às 6h10;
  • Oeste: 11,9°C, com sensação térmica de 11,7°C, às 6h;
  • Pampulha: 9,7°C, com sensação térmica de 11,6°C, às 6h;
  • Venda Nova: 9,3°C, às 6h15.

As menores temperaturas registradas em Belo Horizonte em 2026 são:

  1. 8,8°C – 06/06 (Centro-Sul);
  2. 9,3°C – 07/06 (Venda Nova);
  3. 10,6°C – 05/06 (Oeste);
  4. 12,4°C – 04/06 (Centro-Sul);
  5. 13,0°C – 16/04 (Centro-Sul).

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