Frio em BH: sensação térmica chegou a -3,4°C durante madrugada
Defesa Civil prevê temperaturas baixas até a próxima semana na capital mineira
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Belo Horizonte registrou sensação térmica de -3,4°C na madrugada deste sábado (6/6), dia mais frio do ano.
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Segundo a Defesa Civil Municipal, a temperatura mínima registrada na capital foi de 8,8°C, enquanto a máxima prevista para o dia não deve ultrapassar os 23°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% durante a tarde.
De acordo com o órgão, a previsão para este sábado é de céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas muito baixas nas primeiras horas da manhã e também durante a noite.
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A tendência é que o frio intenso continue nos próximos dias. Conforme a Defesa Civil, as baixas temperaturas devem persistir pelo menos até a próxima quarta-feira (10/6).
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Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:
- Barreiro: 12,2°C, às 6h30;
- Centro-Sul: 8,8°C, às 5h10;
- Oeste: 9,7°C, com sensação térmica de -3,4°C, às 5h;
- Pampulha: 8,9°C, com sensação térmica de 10,7°C, às 6h;
- Venda Nova: 9,8°C, às 6h35.
As menores temperaturas de 2026 em Belo Horizonte:
- 8,8°C – 06/06 (Centro-Sul);
- 10,6°C – 05/06 (Oeste);
- 12,4°C – 04/06 (Centro-Sul);
- 13,0°C – 16/04 (Centro-Sul);
- 13,1°C – 02/06 (Oeste);