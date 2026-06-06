Frio em BH: sensação térmica chegou a -3,4°C durante madrugada

Belo Horizonte registrou sensação térmica de -3,4°C na madrugada deste sábado (6/6), dia mais frio do ano.

Segundo a Defesa Civil Municipal, a temperatura mínima registrada na capital foi de 8,8°C, enquanto a máxima prevista para o dia não deve ultrapassar os 23°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% durante a tarde.

De acordo com o órgão, a previsão para este sábado é de céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas muito baixas nas primeiras horas da manhã e também durante a noite.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A tendência é que o frio intenso continue nos próximos dias. Conforme a Defesa Civil, as baixas temperaturas devem persistir pelo menos até a próxima quarta-feira (10/6).

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 12,2°C, às 6h30;

12,2°C, às 6h30; Centro-Sul: 8,8°C, às 5h10;

8,8°C, às 5h10; Oeste: 9,7°C, com sensação térmica de -3,4°C, às 5h;

9,7°C, com sensação térmica de -3,4°C, às 5h; Pampulha: 8,9°C, com sensação térmica de 10,7°C, às 6h;

8,9°C, com sensação térmica de 10,7°C, às 6h; Venda Nova: 9,8°C, às 6h35.

As menores temperaturas de 2026 em Belo Horizonte: