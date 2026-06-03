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Frio em BH: capital registra 3ª menor temperatura do ano e sensação de -3,2

Belo Horizonte tem um dos dias mais frios de 2026 e sensação térmica negativa. Veja a previsão do tempo desta quarta-feira (3/6) para a capital e Minas Gerais

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
03/06/2026 06:49 - atualizado em 03/06/2026 07:00

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BH terá baixa temperatura nas primeiras horas da manhã devido a atuação da massa de ar frio
Belo Horizonte registrou uma das temperaturas mais baixas do ano nesta quarta-feira (3/6) crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press.

A manhã desta quarta-feira (3/6) começou gelada em Belo Horizonte. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima foi de 13,4 °C – a terceira mais baixa registrada em 2026.

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Segundo o Inmet, a mínima foi registrada na Estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h. No mesmo horário, o local teve sensação térmica de apenas -3,2 °C.

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Também fez frio pela manhã na Região Centro-Sul de BH. A Estação Santo Agostinho registrou 16,7 °C, às 6h.

Conforme a previsão meteorológica, o dia deve ser de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

A temperatura máxima pode chegar a 26 °C, com umidade relativa do ar em torno de 50% à tarde.

A Defesa Civil de BH emitiu, nessa terça-feira (2/6), um alerta de baixas temperaturas válido até a próxima quarta-feira (10/6).

Segundo o comunicado, a capital pode registrar pela manhã temperaturas em torno dos 12°C devido a atuação de uma massa de ar polar.

Dias mais frios de 2026 em BH

  1. 13 °C - 16/04/2026 (Centro Sul)
  2. 13,1 °C - 02/06/2026 (Oeste)
  3. 13,4 °C - 03/06/2026 (Oeste)
  4. 13,6 °C - 15/04/2026 (Centro Sul)
  5. 14 °C - 24/05/2026 (Oeste), 14,0 °C - 23/05/2026 (Oeste)
  6. 14,4 °C - 31/05/2026 (Oeste)
  7. 14,5 °C - 30/5/2026 (Oeste), 05/05/2026 (Oeste), 12/04/2026 (Oeste) e 01/03/2026 (Centro Sul)
  8. 14,6 °C - 22/05/2026 (Oeste)
  9. 14,7 °C - 01/06/2026 (Centro Sul), 29/05/2026 (Oeste)
  10. 14,8 °C - 13/04/2026 (Oeste) e 24/03/2026 (Oeste)

Como fica o tempo em Minas?

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a atuação da massa de ar frio deixa todas as regiões de Minas Gerais com temperaturas amenas ao amanhecer, assim como há possibilidade de chuva isolada em todo o estado. Conforme a previsão, ventos e umidade favorecem as pancadas de chuva na Zona da Mata, Campo das Vertentes e Sul.

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De acordo com a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado no Noroeste, Triângulo e Alto Paranaíba. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Nesta quarta-feira (3/6), 491 cidades mineiras podem enfrestar tempestades de até 50 milímetros (mm) por dia, com ventos de até 60 km/h, segundo o Inmet.

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