Frio em BH: capital registra 3ª menor temperatura do ano e sensação de -3,2
Belo Horizonte tem um dos dias mais frios de 2026 e sensação térmica negativa. Veja a previsão do tempo desta quarta-feira (3/6) para a capital e Minas Gerais
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A manhã desta quarta-feira (3/6) começou gelada em Belo Horizonte. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima foi de 13,4 °C – a terceira mais baixa registrada em 2026.
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Segundo o Inmet, a mínima foi registrada na Estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h. No mesmo horário, o local teve sensação térmica de apenas -3,2 °C.
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Também fez frio pela manhã na Região Centro-Sul de BH. A Estação Santo Agostinho registrou 16,7 °C, às 6h.
Conforme a previsão meteorológica, o dia deve ser de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.
A temperatura máxima pode chegar a 26 °C, com umidade relativa do ar em torno de 50% à tarde.
A Defesa Civil de BH emitiu, nessa terça-feira (2/6), um alerta de baixas temperaturas válido até a próxima quarta-feira (10/6).
Segundo o comunicado, a capital pode registrar pela manhã temperaturas em torno dos 12°C devido a atuação de uma massa de ar polar.
Dias mais frios de 2026 em BH
- 13 °C - 16/04/2026 (Centro Sul)
- 13,1 °C - 02/06/2026 (Oeste)
- 13,4 °C - 03/06/2026 (Oeste)
- 13,6 °C - 15/04/2026 (Centro Sul)
- 14 °C - 24/05/2026 (Oeste), 14,0 °C - 23/05/2026 (Oeste)
- 14,4 °C - 31/05/2026 (Oeste)
- 14,5 °C - 30/5/2026 (Oeste), 05/05/2026 (Oeste), 12/04/2026 (Oeste) e 01/03/2026 (Centro Sul)
- 14,6 °C - 22/05/2026 (Oeste)
- 14,7 °C - 01/06/2026 (Centro Sul), 29/05/2026 (Oeste)
- 14,8 °C - 13/04/2026 (Oeste) e 24/03/2026 (Oeste)
Como fica o tempo em Minas?
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a atuação da massa de ar frio deixa todas as regiões de Minas Gerais com temperaturas amenas ao amanhecer, assim como há possibilidade de chuva isolada em todo o estado. Conforme a previsão, ventos e umidade favorecem as pancadas de chuva na Zona da Mata, Campo das Vertentes e Sul.
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De acordo com a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado no Noroeste, Triângulo e Alto Paranaíba. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Nesta quarta-feira (3/6), 491 cidades mineiras podem enfrestar tempestades de até 50 milímetros (mm) por dia, com ventos de até 60 km/h, segundo o Inmet.