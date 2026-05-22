Granizo e ventos fortes colocam cidades de Minas em alerta

Moradores de 57 de cidades do Sul, Triângulo e Oeste de Minas Gerais devem redobrar a atenção nesta sexta-feira (22/5). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades com possibilidade de queda de granizo, chuva intensa e ventos fortes em municípios mineiros.

O aviso começou às 9h e segue válido até as 23h59. Segundo o órgão, as cidades podem registrar chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h.

Apesar de o risco ser considerado baixo para ocorrências graves, o Inmet alerta para possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e danos em plantações.

As cidades mineiras incluídas no alerta são:

Albertina

Andradas

Arceburgo

Bom Repouso

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Campina Verde

Carneirinho

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Consolação

Córrego do Bom Jesus

Delfim Moreira

Estiva

Extrema

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Guaranésia

Guaxupé

Gurinhatã

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ipiaçu

Itamogi

Itapagipe

Itapeva

Ituiutaba

Iturama

Jacuí

Jacutinga

Limeira do Oeste

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Ouro Fino

Paraisópolis

Pirajuba

Piranguçu

Planura

Poços de Caldas

Prata

Santa Rita de Caldas

Santa Vitória

São Francisco de Sales

São Sebastião do Paraíso

São Tomás de Aquino

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Toledo

União de Minas

Wenceslau Braz

O instituto orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

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Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.