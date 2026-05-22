Granizo e ventos fortes colocam cidades de Minas em alerta
Aviso do Inmet prevê tempestades com chuva intensa, rajadas de até 60 km/h e possibilidade de granizo em 57 municípios mineiros nesta sexta (22/5)
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Moradores de 57 de cidades do Sul, Triângulo e Oeste de Minas Gerais devem redobrar a atenção nesta sexta-feira (22/5). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades com possibilidade de queda de granizo, chuva intensa e ventos fortes em municípios mineiros.
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O aviso começou às 9h e segue válido até as 23h59. Segundo o órgão, as cidades podem registrar chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h.
Apesar de o risco ser considerado baixo para ocorrências graves, o Inmet alerta para possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e danos em plantações.
As cidades mineiras incluídas no alerta são:
- Albertina
- Andradas
- Arceburgo
- Bom Repouso
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Campina Verde
- Carneirinho
- Comendador Gomes
- Conceição das Alagoas
- Consolação
- Córrego do Bom Jesus
- Delfim Moreira
- Estiva
- Extrema
- Fronteira
- Frutal
- Gonçalves
- Guaranésia
- Guaxupé
- Gurinhatã
- Ibitiúra de Minas
- Inconfidentes
- Ipiaçu
- Itamogi
- Itapagipe
- Itapeva
- Ituiutaba
- Iturama
- Jacuí
- Jacutinga
- Limeira do Oeste
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Ouro Fino
- Paraisópolis
- Pirajuba
- Piranguçu
- Planura
- Poços de Caldas
- Prata
- Santa Rita de Caldas
- Santa Vitória
- São Francisco de Sales
- São Sebastião do Paraíso
- São Tomás de Aquino
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Toledo
- União de Minas
- Wenceslau Braz
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O instituto orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
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Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.