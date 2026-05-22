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Granizo e ventos fortes colocam cidades de Minas em alerta

Aviso do Inmet prevê tempestades com chuva intensa, rajadas de até 60 km/h e possibilidade de granizo em 57 municípios mineiros nesta sexta (22/5)

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
22/05/2026 16:02

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As chuvas de maio podem intensificar o frio, mais ajudam na uidade do ar
As chuvas de maio podem intensificar o frio, mas ajudam a elevar a umidade do ar crédito: Marcos Vieira/EM.D.A.Press

Moradores de 57 de cidades do Sul, Triângulo e Oeste de Minas Gerais devem redobrar a atenção nesta sexta-feira (22/5). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades com possibilidade de queda de granizo, chuva intensa e ventos fortes em municípios mineiros.

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O aviso começou às 9h e segue válido até as 23h59. Segundo o órgão, as cidades podem registrar chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h.

Apesar de o risco ser considerado baixo para ocorrências graves, o Inmet alerta para possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e danos em plantações.

As cidades mineiras incluídas no alerta são:

  • Albertina
  • Andradas
  • Arceburgo
  • Bom Repouso
  • Botelhos
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Caldas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Campina Verde
  • Carneirinho
  • Comendador Gomes
  • Conceição das Alagoas
  • Consolação
  • Córrego do Bom Jesus
  • Delfim Moreira
  • Estiva
  • Extrema
  • Fronteira
  • Frutal
  • Gonçalves
  • Guaranésia
  • Guaxupé
  • Gurinhatã
  • Ibitiúra de Minas
  • Inconfidentes
  • Ipiaçu
  • Itamogi
  • Itapagipe
  • Itapeva
  • Ituiutaba
  • Iturama
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Limeira do Oeste
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Ouro Fino
  • Paraisópolis
  • Pirajuba
  • Piranguçu
  • Planura
  • Poços de Caldas
  • Prata
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Vitória
  • São Francisco de Sales
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Tomás de Aquino
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Toledo
  • União de Minas
  • Wenceslau Braz

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O instituto orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

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Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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