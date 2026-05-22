O frio chegou? Confira a previsão do tempo para BH nesta sexta-feira

A sexta-feira (22/5) começou gelada em Belo Horizonte, com sensação térmica negativa registrada na Região Oeste da capital mineira (-1,1 °C). Segundo a previsão meteorológica, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado, com temperaturas amenas ao longo do dia.

De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a temperatura mínima registrada foi de 14,6°C e a máxima estimada é de 24°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 60% durante a tarde. A Defesa Civil também emitiu alerta para queda de temperatura ao longo do dia.

A menor temperatura foi registrada na estação Cercadinho, na Região Oeste, onde os termômetros marcaram 14,6 °C às 5h, com sensação térmica de -1,1 °C.

A Estação Ecológica do Cercadinho é considerada uma das áreas mais frias da capital devido à altitude elevada, que varia entre 936 e 1.276 metros, com média de 1.109 metros. A posição topográfica favorece temperaturas mais baixas e ventos mais intensos em comparação com outras regiões de Belo Horizonte.

Temperaturas mínimas por regional

Barreiro: 15,6 °C, às 6h20

Centro-Sul: 15,3 °C, às 5h15

Oeste: 14,6 °C, com sensação térmica de -1,1 °C, às 5h

Pampulha: 16,8 °C, com sensação térmica de 18,2 °C, às 5h

Como fica o tempo no estado?

A atuação de uma massa de ar frio mantém as temperaturas amenas em todas as regiões mineiras nesta sexta-feira. Apesar de ser considerada de fraca intensidade, a massa de ar provocou queda nas temperaturas mínimas desde quinta-feira (21/5), enquanto as máximas também apresentam ligeiro declínio.

A possibilidade de chuva fica concentrada no Leste do estado, devido à umidade vinda do oceano, e no Triângulo Mineiro, por causa da instabilidade e da disponibilidade de umidade na região.

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