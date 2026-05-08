Sente mais frio que os outros? Entenda por que isso acontece

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Você é daquelas pessoas que está sempre com as mãos e os pés gelados, mesmo quando os outros ao redor parecem confortáveis? A sensação de frio é uma experiência individual e complexa, influenciada por uma série de fatores que vão desde a biologia até os hábitos diários. Entender por que essa percepção varia tanto é o primeiro passo para aprender a lidar melhor com ela.

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Como o corpo regula a temperatura?

O corpo humano funciona como uma máquina precisa que busca manter sua temperatura interna estável, em torno dos 37°C. O grande responsável por essa tarefa é o hipotálamo, uma pequena região no cérebro que atua como um termostato. Ele monitora constantemente a temperatura do sangue e, ao detectar qualquer desvio, aciona mecanismos para restaurar o equilíbrio. É normal que essa temperatura varie ligeiramente ao longo do dia, seguindo nosso ritmo circadiano.

Quando o hipotálamo percebe que o corpo está esfriando, ele dispara duas respostas principais:

Vasoconstrição: os vasos sanguíneos próximos à pele, especialmente nas mãos e nos pés , se contraem. Isso reduz o fluxo de sangue para as extremidades, conservando o calor para os órgãos vitais no centro do corpo.

Tremores: se a vasoconstrição não for suficiente, o cérebro induz contrações musculares rápidas e involuntárias, os tremores. Esse movimento gera calor e ajuda a elevar a temperatura corporal.

Por que algumas pessoas sentem mais frio?

A eficiência desse sistema de aquecimento varia de pessoa para pessoa. Diversos fatores explicam por que sua percepção de frio pode ser diferente da de amigos ou familiares.

Metabolismo

A taxa metabólica basal é a quantidade de energia que seu corpo gasta em repouso. Um metabolismo mais lento gera menos calor, o que pode levar a uma maior sensibilidade ao frio.

Composição corporal

Músculos produzem mais calor do que gordura, mesmo em repouso. Portanto, pessoas com maior massa muscular tendem a sentir menos frio. A gordura corporal, por sua vez, funciona como uma camada de isolamento, ajudando a reter o calor, mas não a gerá-lo.

Gênero

Embora seja uma generalização e existam muitas exceções individuais, estudos mostram que mulheres tendem a sentir mais frio que os homens. Isso pode ser atribuído a uma combinação de fatores, como uma taxa metabólica geralmente mais baixa, menor massa muscular em média e a influência de hormônios como o estrogênio, que pode afetar a circulação sanguínea nas extremidades.

Idade e hábitos

Com o envelhecimento, o metabolismo tende a desacelerar e a circulação pode se tornar menos eficiente, aumentando a sensibilidade ao frio. Além disso, fatores como desidratação, má alimentação, falta de sono e sedentarismo também podem comprometer a capacidade do corpo de regular sua temperatura.

Como lidar melhor com a sensação de frio

Se você costuma sentir mais frio que os outros, algumas estratégias simples podem ajudar:

Vista-se em camadas: usar várias camadas de roupa ajuda a criar bolsas de ar que funcionam como isolantes térmicos.

Proteja as extremidades: use meias, luvas e gorros, já que cabeça, mãos e pés perdem calor rapidamente.

Mantenha-se ativo: a atividade física aumenta o metabolismo e gera calor corporal.

Consuma bebidas e alimentos quentes: sopas e chás ajudam a aquecer o corpo de dentro para fora.

Quando procurar um médico?

Sentir frio com frequência geralmente não é motivo de preocupação. No entanto, se a sensação for extrema, persistente e acompanhada de outros sintomas como fadiga, palidez, perda de peso inexplicada ou formigamento nas mãos e pés, é importante buscar avaliação médica. Essas podem ser manifestações de condições como hipotireoidismo, anemia, problemas circulatórios ou deficiências nutricionais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.