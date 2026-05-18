Comida e tempo: pratos ideais para os dias de calor e os de frio

A temperatura cai e, quase que instantaneamente, a vontade de comer uma salada fresca desaparece, dando lugar ao desejo por um prato de sopa quente. Essa mudança de apetite não é coincidência. O corpo humano reage às variações do clima e busca, por meio da alimentação, uma forma de se adaptar, seja para se refrescar no calor ou se aquecer durante uma frente fria.

O fenômeno é uma resposta fisiológica natural. Nos dias de baixas temperaturas, o organismo gasta mais energia para manter o corpo aquecido, e a ingestão de alimentos quentes auxilia diretamente nesse processo. Por isso, sentimos uma necessidade maior de consumir pratos mais calóricos, que fornecem o combustível extra para essa tarefa. Já no calor, o corpo trabalha para se resfriar, e refeições pesadas podem atrapalhar essa tarefa, pois a digestão gera calor interno.

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Pratos para os dias frios

Quando o frio chega, a preferência é por refeições que oferecem conforto e energia. Pratos quentes e mais encorpados são ideais para aquecer e proporcionar saciedade. Boas opções incluem:

Sopas e caldos: além de aquecerem, são nutritivos e podem ser feitos com uma variedade de legumes, verduras e proteínas. Um caldo de feijão ou uma sopa de mandioquinha são clássicos que cumprem bem a função.

Massas e risotos: carboidratos são excelentes fontes de energia. Massas com molhos mais substanciosos, como bolonhesa ou quatro queijos, e risotos cremosos são escolhas que trazem conforto e disposição.

Pratos com raízes e tubérculos: batata, cenoura e mandioquinha, quando assados ou em purês, são ótimos acompanhamentos. Eles aumentam a sensação de saciedade e ajudam a manter o corpo aquecido.

Bebidas quentes: chás, chocolate quente e cafés são aliados importantes para manter a temperatura corporal elevada ao longo do dia.

Leveza para os dias de calor

Com o aumento da temperatura, o corpo pede por alimentos que ajudem a refrescar e a manter a hidratação em dia. Além de beber bastante água, a escolha por refeições leves é crucial. Pratos pesados e gordurosos devem ser evitados, pois a digestão deles eleva ainda mais a temperatura corporal. As melhores escolhas são:

Saladas completas: combine folhas verdes com legumes, frutas e uma fonte de proteína magra, como frango desfiado, atum ou grão-de-bico. São refeições leves, nutritivas e que não pesam no estômago.

Frutas ricas em água: melancia, melão, abacaxi e laranja são perfeitas para lanches ou sobremesas. Elas ajudam a repor os líquidos e sais minerais perdidos com o suor.

Carnes brancas grelhadas: peixes e frango são mais fáceis de digerir do que a carne vermelha. Acompanhados de legumes cozidos no vapor, formam uma refeição equilibrada.

Sopas frias: o gaspacho, uma sopa de tomate tradicional da Espanha, é um exemplo de prato refrescante e cheio de nutrientes, perfeito para um almoço leve em um dia quente. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.