Comida e tempo: pratos ideais para os dias de calor e os de frio
A temperatura influencia nosso apetite e nossas escolhas à mesa; veja dicas de receitas leves para o calor e pratos que aquecem no inverno
compartilheSIGA
A temperatura cai e, quase que instantaneamente, a vontade de comer uma salada fresca desaparece, dando lugar ao desejo por um prato de sopa quente. Essa mudança de apetite não é coincidência. O corpo humano reage às variações do clima e busca, por meio da alimentação, uma forma de se adaptar, seja para se refrescar no calor ou se aquecer durante uma frente fria.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O fenômeno é uma resposta fisiológica natural. Nos dias de baixas temperaturas, o organismo gasta mais energia para manter o corpo aquecido, e a ingestão de alimentos quentes auxilia diretamente nesse processo. Por isso, sentimos uma necessidade maior de consumir pratos mais calóricos, que fornecem o combustível extra para essa tarefa. Já no calor, o corpo trabalha para se resfriar, e refeições pesadas podem atrapalhar essa tarefa, pois a digestão gera calor interno.
Leia Mais
Por que comidas quentes parecem irresistíveis no frio? Entenda essa reação
Pratos para os dias frios
Quando o frio chega, a preferência é por refeições que oferecem conforto e energia. Pratos quentes e mais encorpados são ideais para aquecer e proporcionar saciedade. Boas opções incluem:
Sopas e caldos: além de aquecerem, são nutritivos e podem ser feitos com uma variedade de legumes, verduras e proteínas. Um caldo de feijão ou uma sopa de mandioquinha são clássicos que cumprem bem a função.
Massas e risotos: carboidratos são excelentes fontes de energia. Massas com molhos mais substanciosos, como bolonhesa ou quatro queijos, e risotos cremosos são escolhas que trazem conforto e disposição.
Pratos com raízes e tubérculos: batata, cenoura e mandioquinha, quando assados ou em purês, são ótimos acompanhamentos. Eles aumentam a sensação de saciedade e ajudam a manter o corpo aquecido.
Bebidas quentes: chás, chocolate quente e cafés são aliados importantes para manter a temperatura corporal elevada ao longo do dia.
Leveza para os dias de calor
Com o aumento da temperatura, o corpo pede por alimentos que ajudem a refrescar e a manter a hidratação em dia. Além de beber bastante água, a escolha por refeições leves é crucial. Pratos pesados e gordurosos devem ser evitados, pois a digestão deles eleva ainda mais a temperatura corporal. As melhores escolhas são:
Saladas completas: combine folhas verdes com legumes, frutas e uma fonte de proteína magra, como frango desfiado, atum ou grão-de-bico. São refeições leves, nutritivas e que não pesam no estômago.
Frutas ricas em água: melancia, melão, abacaxi e laranja são perfeitas para lanches ou sobremesas. Elas ajudam a repor os líquidos e sais minerais perdidos com o suor.
Carnes brancas grelhadas: peixes e frango são mais fáceis de digerir do que a carne vermelha. Acompanhados de legumes cozidos no vapor, formam uma refeição equilibrada.
Sopas frias: o gaspacho, uma sopa de tomate tradicional da Espanha, é um exemplo de prato refrescante e cheio de nutrientes, perfeito para um almoço leve em um dia quente.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.