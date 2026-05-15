Onda de frio chegando? Veja como proteger seus cães e gatos em casa

A chegada de temperaturas mais baixas em diversas regiões do Brasil acende um alerta importante para os tutores: cães e gatos também sentem os efeitos do frio e precisam de cuidados especiais. Apesar da proteção natural da pelagem, muitos animais, especialmente os de pelo curto, filhotes e idosos, podem sofrer com a queda nos termômetros e até desenvolver problemas de saúde.

Adaptar a rotina e o ambiente doméstico é a melhor forma de garantir o bem-estar do seu pet durante o período de frio. Medidas simples fazem toda a diferença para que eles passem por essa estação de forma confortável e segura, evitando desde um simples resfriado até quadros mais graves como a hipotermia.

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Abrigo confortável e protegido

O primeiro passo é garantir que o local onde o animal dorme seja quente e protegido contra o vento e a umidade. Se a casinha ou a cama fica em uma área externa, o ideal é movê-la para um cômodo coberto e fechado durante a noite. Forrar o espaço com cobertores extras ou um edredom antigo ajuda a criar um ninho aconchegante.

Outra dica é elevar a caminha do chão, usando um estrado baixo ou um tapete grosso por baixo. O contato direto com o piso frio rouba o calor corporal do animal rapidamente. Para os gatos, que adoram se esconder, caixas de papelão com uma manta dentro se tornam ótimos refúgios quentinhos.

Roupas e alimentação no inverno

As roupinhas são aliadas, mas exigem atenção. Elas são mais indicadas para cães de pelo curto, idosos ou com alguma doença que afete a imunidade. O tecido deve ser confortável e do tamanho certo, sem limitar os movimentos. Lembre-se de retirar a roupa por alguns períodos do dia para a pele poder respirar e evitar nós nos pelos.

No frio, o corpo gasta mais energia para se manter aquecido. Por isso, pode ser necessário um leve ajuste na quantidade de ração oferecida — um aumento de 10% a 20%, sempre com orientação veterinária —, principalmente para os animais que vivem em áreas externas ou são mais ativos. Mantenha também a água sempre fresca e disponível, pois a hidratação continua sendo fundamental.

Cuidados durante os passeios

Os passeios na rua não precisam ser suspensos, mas devem ser adaptados. Prefira os horários mais quentes do dia, como o final da manhã ou o início da tarde, e reduza a duração da caminhada. Evite sair quando estiver chovendo ou com vento muito forte.

Ao voltar para casa, seque bem as patas e a pelagem do seu cão, caso ele tenha se molhado. A umidade combinada com o frio aumenta o risco de problemas de pele e outras doenças. Observar o comportamento do pet é a melhor forma de saber se ele está confortável ou sentindo frio.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.