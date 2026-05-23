BH tem manhã gelada, com sensação de 1°C; MG tem extremos de chuva e calor

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O fim de semana do mineiro será marcado por duas realidades distintas: Belo Horizonte enfrenta um sábado (23/5) nublado e gelado, com sensação térmica de 1°C no início da manhã. Já o interior de Minas se divide entre temporais no Sul e tempo firme no Norte.

Na capital, o domingo (24/5) terá uma ligeira elevação na temperatura, que chega aos 27°C, mas o céu permanecerá encoberto.

No mapa de Minas, as pancadas de chuva previstas para o Sul e a Zona da Mata neste sábado perdem força no dia seguinte, migrando para o Vale do Rio Doce, enquanto as regiões Central, Oeste e o Norte mantêm o tempo predominantemente seco.

Belo Horizonte registrou temperatura mínima de 14°C hoje e a previsão indica que a máxima deve atingir os 25°C, segundo a Defesa Civil municipal. A mínima foi a terceira menor temperatura registrada esse ano. A mais baixa temperatura registrada em 2026 foi de 13ºC no dia 16 de abril, seguida de 13,6°C no dia anterior, ambas na Regional Centro-Sul.

O dia deve se manter sob céu nublado e com possibilidade de chuva isolada. A expectativa é de que a umidade relativa mínima do ar atinja a casa dos 50% durante o período da tarde.

A estação da regional Oeste cravou a menor marca de Belo Horizonte, com 14°C às 5h, registrando uma expressiva sensação térmica de apenas 1°C no início da manhã.



Na sequência, a região Centro-Sul registrou 14,8°C às 4h55. Outras medições apresentaram marcas mínimas ligeiramente mais elevadas, com os termômetros da regional Barreiro marcando 15,1°C às 5h05.

As regionais Pampulha e Venda Nova fecharam a lista com a mesma temperatura mínima, de 16,7°C; contudo, a Pampulha teve o índice aferido às 5h com sensação térmica de 16,2°C, enquanto Venda Nova atingiu o ápice de seu frio mais cedo, às 2h50.

Para amanhã, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para uma ligeira elevação no calor vespertino, com a temperatura máxima subindo para 27°C, embora a mínima permaneça estável em 14°C, mantendo o início do dia frio.

O céu mudará de aspecto, passando a ficar encoberto durante todo o dia, sob a influência de ventos fracos.

A umidade atinge seu ápice em 100%, aumentando a sensação de tempo abafado, embora o risco de chuva diminua em comparação ao sábado, consolidando uma tendência de tempo mais seco no final do dia, com a umidade mínima caindo para 40%.

E vai esfriar também no interior de Minas?

Em Minas Gerais, o comportamento do clima no fim de semana ocorre em três faixas. O setor mais instável é o das regiões Sul, Sudoeste, Zona da Mata e Vale do Rio Doce.

O final de semana começa com pancadas de chuva isoladas (sábado à tarde), que perdem força no domingo de manhã no Sul, mas migram para o Leste (Zona da Mata e Rio Doce) em forma de chuvas isoladas durante a tarde de domingo, com melhora geral nas aberturas noturnas.

Já nas regiões Metropolitana de BH, Central Mineira, Oeste, Campo das Vertentes, Triângulo Mineiro e Noroeste o tempo deve ser predominantemente seco, porém com forte variação de cobertura.

As tardes (tanto de sábado quanto de domingo) concentram um aumento significativo de nebulosidade (muitas nuvens), mas sem indicativo de chuva.

As noites e as manhãs tendem a registrar céu limpo ou poucas nuvens.

No Norte de Minas, Jequitinhonha e Vale do Mucuri a condição de tempo é a mais estável e ensolarada do estado.

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A maior parte do sábado e o início do domingo com céu aberto e poucas nuvens. O aumento de nebulosidade só é sentido de forma mais expressiva a partir da tarde de domingo, mas de forma estritamente seca.

Fim de semana em Belo Horizonte

Sábado de madrugada: ocorrência das temperaturas mínimas da capital, com a regional Oeste registrando 14°C e sensação térmica severa de 1°C às 5h

ocorrência das temperaturas mínimas da capital, com a regional Oeste registrando 14°C e sensação térmica severa de 1°C às 5h Sábado à tarde: permanência de céu nublado com previsão de máxima atingindo 25°C e níveis de umidade caindo para 50%

permanência de céu nublado com previsão de máxima atingindo 25°C e níveis de umidade caindo para 50% Domingo de manhã: estabilização da temperatura mínima em 14°C com o céu passando a se apresentar sob densa cobertura de nuvens

estabilização da temperatura mínima em 14°C com o céu passando a se apresentar sob densa cobertura de nuvens Domingo à tarde: elevação gradual do calor vespertino com os termômetros alcançando a máxima de 27°C nas regionais belo-horizontinas

Saúde em dias de extremos climáticos e frio intenso