PBH amplia horário de funcionamento dos restaurantes populares

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou nesta sexta-feira (22/5) que irá estender o horário de funcionamento dos quatro restaurantes populares da cidade, que passarão a atender até as 21h.

A mudança será gradual, com início na próxima quinta-feira (28) pelo Restaurante Popular Herbert de Souza, localizado na região central da cidade. Atualmente, a unidade oferece o jantar até as 18h.

Os restaurantes populares da cidade registraram, em 2025, pouco mais de 2,3 milhões de refeições entre café da manhã, almoço e jantar, segundo dados da PBH. Mais de 590 mil foram servidas gratuitamente à população em situação de rua, informou o Executivo.

Atualmente, o café da manhã tem custo R$ 0,75, o almoço é vendido a R$ 3 e o jantar a R$ 1,50. "Os nossos restaurantes populares serão abertos até as 21h para que as pessoas que hoje moram pelas ruas da cidade tenham um local próprio para poder jantar. E para os catadores, agora o almoço e o jantar também serão de graça", declarou o prefeito Álvaro Damião (União Brasil). Até então, apenas a população em situação de rua cadastrada tinha direito à isenção.

Com isso, "os trabalhadores da reciclagem passarão por um processo de cadastramento similar ao dos moradores em situação de rua, organizado pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) em parceria com a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), órgão que atua diretamente com a categoria", declarou a PBH em comunicado.

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As unidades do Barreiro e Venda Nova, que servem apenas o almoço, também vão passar a oferecer o jantar. Os endereços dos restaurantes populares de Belo Horizonte estão disponíveis no site da prefeitura (acesse aqui).