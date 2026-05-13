Sua casa mais quentinha: 5 dicas baratas para se proteger do frio

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Com a chegada do outono e do inverno, a queda nas temperaturas em boa parte do Brasil acende um alerta: como manter a casa aquecida sem estourar o orçamento com aquecedores elétricos? Algumas mudanças simples e baratas na rotina e na decoração podem criar um ambiente muito mais confortável para enfrentar os dias gelados.

Pequenos ajustes fazem grande diferença e ajudam a reter o calor dentro de casa, otimizando a sensação térmica sem depender de aparelhos ligados na tomada. Confira cinco estratégias fáceis de aplicar no seu dia a dia.

Leia Mais

Como deixar a casa mais quente

1. Vede frestas de portas e janelas

O vento gelado que entra por pequenas frestas é um dos maiores vilões do conforto térmico. Inspecione os vãos sob as portas e nas laterais das janelas. O ar frio que se infiltra por ali pode reduzir a temperatura de um cômodo rapidamente.

Use protetores de porta, conhecidos como "cobrinhas", ou até mesmo uma toalha enrolada na base para bloquear a passagem de ar. Para as janelas, fitas adesivas de vedação são uma solução de baixo custo e muito eficiente, encontrada facilmente em lojas de material de construção.

2. Use tapetes e cortinas a seu favor

Pisos frios, como porcelanato e cerâmica, roubam o calor do ambiente. Colocar tapetes, principalmente em áreas de maior circulação como salas e quartos, cria uma barreira isolante e aumenta a sensação de aconchego nos pés e no cômodo todo.

Cortinas de tecido mais grosso também ajudam a bloquear a entrada de ar frio pelas janelas durante a noite. Lembre-se de mantê-las bem fechadas após o pôr do sol para criar uma camada extra de proteção.

3. Aproveite a luz solar

Durante o dia, deixe o sol entrar. Abra todas as cortinas e persianas dos cômodos que recebem luz solar direta. Esse aquecimento natural é gratuito e muito eficaz para elevar a temperatura interna por algumas horas.

O segredo é agir antes de anoitecer. Feche as cortinas assim que o sol se puser para prender o calor que foi acumulado ao longo do dia, evitando que ele se dissipe rapidamente quando a temperatura externa cair.

4. Feche as portas de cômodos vazios

Manter as portas de quartos, banheiros e outras áreas que não estão sendo usadas fechadas evita que o calor se disperse. Isso concentra o ar quente nos ambientes onde a família está, tornando a sala ou o quarto principal mais agradáveis.

Essa prática simples impede que o ar aquecido circule por áreas desnecessárias, otimizando o conforto térmico nos espaços que realmente importam.

5. Invista em tecidos quentes

Trocar a roupa de cama por lençóis de flanela ou malha faz uma enorme diferença na hora de dormir. Na sala, mantas de lã, fleece ou tricô sobre o sofá convidam ao relaxamento e aquecem o corpo de forma instantânea.

Até mesmo capas de almofada com tecidos mais felpudos, como o veludo, contribuem para o conforto. Esses materiais não apenas decoram, mas também ajudam a reter calor, deixando o ambiente mais acolhedor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.