Sensação térmica: por que às vezes sentimos mais frio do que o termômetro
O vento é o principal fator que intensifica o frio; entenda como a percepção de temperatura do nosso corpo funciona e como se proteger
compartilheSIGA
Você já saiu de casa confiando no termômetro que marcava 15 °C, mas sentiu um frio cortante, como se a temperatura estivesse perto de zero? Essa diferença entre o que o medidor aponta e o que nosso corpo realmente sente tem nome: sensação térmica. Ela não é apenas uma impressão, mas um cálculo real que explica por que alguns dias parecem muito mais gelados do que outros, mesmo com temperaturas iguais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A temperatura do ar é apenas uma parte da história. O que nosso corpo percebe é a velocidade com que ele perde calor para o ambiente. Fatores como o vento e a umidade do ar são responsáveis por acelerar essa perda, fazendo com que a sensação de frio seja mais intensa.
Leia Mais
Está difícil dormir com o calorão? Veja dicas para deixar a casa mais fresca
Ar-condicionado ou climatizador? Como escolher a melhor opção contra o calor
O papel do vento e da umidade
O vento é o grande vilão dos dias frios. Nosso corpo naturalmente aquece uma fina camada de ar próxima à pele, que funciona como um isolante térmico. Quando o vento sopra, ele remove essa camada protetora, expondo a pele a um ar mais frio e acelerando a perda de calor. Quanto mais forte o vento, mais rápido esse processo acontece e mais frio sentimos.
Já a umidade tem um papel mais significativo em dias quentes. No calor, a umidade elevada dificulta a evaporação do suor, principal mecanismo do corpo para se resfriar, o que aumenta a sensação de abafamento. Em dias frios, ao contrário do que se costuma pensar, o principal fator que intensifica a perda de calor do nosso corpo é, de fato, o vento.
É por isso que os meteorologistas frequentemente informam tanto a temperatura real quanto a sensação térmica. Entender essa diferença ajuda a se preparar melhor para as condições do tempo, escolhendo as roupas adequadas para se proteger de verdade.
Para enfrentar o frio real, e não apenas o do termômetro, algumas dicas são valiosas:
Vista-se em camadas: usar várias peças de roupa mais finas em vez de um único casaco grosso cria bolsões de ar que funcionam como isolantes térmicos.
Use uma camada externa corta-vento: um casaco ou jaqueta que bloqueie o vento impede que a camada de ar quente perto do corpo seja removida.
Proteja as extremidades: cabeça, mãos e pés perdem calor rapidamente. Invista em gorros, luvas e meias quentes para manter o corpo aquecido.
Evite roupas molhadas: se for se exercitar ou houver chance de chuva, use roupas impermeáveis ou que sequem rápido para evitar que a umidade acelere a perda de calor.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.