Sensação térmica: por que às vezes sentimos mais frio do que o termômetro

Você já saiu de casa confiando no termômetro que marcava 15 °C, mas sentiu um frio cortante, como se a temperatura estivesse perto de zero? Essa diferença entre o que o medidor aponta e o que nosso corpo realmente sente tem nome: sensação térmica. Ela não é apenas uma impressão, mas um cálculo real que explica por que alguns dias parecem muito mais gelados do que outros, mesmo com temperaturas iguais.

A temperatura do ar é apenas uma parte da história. O que nosso corpo percebe é a velocidade com que ele perde calor para o ambiente. Fatores como o vento e a umidade do ar são responsáveis por acelerar essa perda, fazendo com que a sensação de frio seja mais intensa.

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O papel do vento e da umidade

O vento é o grande vilão dos dias frios. Nosso corpo naturalmente aquece uma fina camada de ar próxima à pele, que funciona como um isolante térmico. Quando o vento sopra, ele remove essa camada protetora, expondo a pele a um ar mais frio e acelerando a perda de calor. Quanto mais forte o vento, mais rápido esse processo acontece e mais frio sentimos.

Já a umidade tem um papel mais significativo em dias quentes. No calor, a umidade elevada dificulta a evaporação do suor, principal mecanismo do corpo para se resfriar, o que aumenta a sensação de abafamento. Em dias frios, ao contrário do que se costuma pensar, o principal fator que intensifica a perda de calor do nosso corpo é, de fato, o vento.

É por isso que os meteorologistas frequentemente informam tanto a temperatura real quanto a sensação térmica. Entender essa diferença ajuda a se preparar melhor para as condições do tempo, escolhendo as roupas adequadas para se proteger de verdade.

Para enfrentar o frio real, e não apenas o do termômetro, algumas dicas são valiosas:

Vista-se em camadas: usar várias peças de roupa mais finas em vez de um único casaco grosso cria bolsões de ar que funcionam como isolantes térmicos.

Use uma camada externa corta-vento: um casaco ou jaqueta que bloqueie o vento impede que a camada de ar quente perto do corpo seja removida.

Proteja as extremidades: cabeça, mãos e pés perdem calor rapidamente. Invista em gorros, luvas e meias quentes para manter o corpo aquecido.

Evite roupas molhadas: se for se exercitar ou houver chance de chuva, use roupas impermeáveis ou que sequem rápido para evitar que a umidade acelere a perda de calor. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.