BH registra temperatura abaixo de 10°C e novo recorde de frio

Belo Horizonte registrou neste sábado (6/6) a menor temperatura de 2026 pelo terceiro dia consecutivo. Os termômetros chegaram a marcar 8,8°C na Região Centro-Sul da capital mineira.

Segundo a Defesa Civil, a sensação térmica mais baixa foi registrada na Região Oeste, onde chegou a -3,4°C durante a madrugada.

A previsão para este sábado é de céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas muito baixas nas primeiras horas do dia e também durante a noite.

De acordo com o órgão, a temperatura mínima foi de 8,8°C e a máxima não deve passar dos 23°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% no período da tarde.

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A Defesa Civil mantém o alerta para temperaturas muito baixas na capital mineira até quarta-feira (10/6).

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 12,2°C, às 6h30;

12,2°C, às 6h30; Centro-Sul: 8,8°C, às 5h10;

8,8°C, às 5h10; Oeste: 9,7°C, com sensação térmica de -3,4°C, às 5h;

9,7°C, com sensação térmica de -3,4°C, às 5h; Pampulha: 8,9°C, com sensação térmica de 10,7°C, às 6h;

8,9°C, com sensação térmica de 10,7°C, às 6h; Venda Nova: 9,8°C, às 6h35.

Com o registro deste sábado, as menores temperaturas de 2026 em Belo Horizonte passam a ser: