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FRIO NA CAPITAL

BH registra temperatura abaixo de 10°C e novo recorde de frio

Capital mineira registrou a menor temperatura do ano pelo terceiro dia consecutivo

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/06/2026 07:34

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Mesmo com frio intenso na manhã, o clima firme permite caminhadas em locais de BH como a Praça da Liberdade
BH amanhece com 8,8°C e sensação térmica de -3,4°C crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Belo Horizonte registrou neste sábado (6/6) a menor temperatura de 2026 pelo terceiro dia consecutivo. Os termômetros chegaram a marcar 8,8°C na Região Centro-Sul da capital mineira.

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Segundo a Defesa Civil, a sensação térmica mais baixa foi registrada na Região Oeste, onde chegou a -3,4°C durante a madrugada.

A previsão para este sábado é de céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas muito baixas nas primeiras horas do dia e também durante a noite.

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De acordo com o órgão, a temperatura mínima foi de 8,8°C e a máxima não deve passar dos 23°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% no período da tarde.

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A Defesa Civil mantém o alerta para temperaturas muito baixas na capital mineira até quarta-feira (10/6).

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

  • Barreiro: 12,2°C, às 6h30;
  • Centro-Sul: 8,8°C, às 5h10;
  • Oeste: 9,7°C, com sensação térmica de -3,4°C, às 5h;
  • Pampulha: 8,9°C, com sensação térmica de 10,7°C, às 6h;
  • Venda Nova: 9,8°C, às 6h35.

Com o registro deste sábado, as menores temperaturas de 2026 em Belo Horizonte passam a ser:

  1. 8,8°C – 06/06 (Centro-Sul);
  2. 10,6°C – 05/06 (Oeste);
  3. 12,4°C – 04/06 (Centro-Sul);
  4. 13,0°C – 16/04 (Centro-Sul);
  5. 13,1°C – 02/06 (Oeste);

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