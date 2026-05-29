BH tem um dos dias mais frios do ano nesta sexta; veja a previsão
Friozinho pela manhã foi sentido em duas regionais de Belo Horizonte e a sexta-feira (29/5) entrou para a lista dos 10 dias mais frios de 2026; veja a lista
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A manhã de sexta-feira (29/5) começou gelada em Belo Horizonte. De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima foi de 14,7°C – a sexta mais baixa registrada em 2026.
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Segundo a Defesa Civil municipal, a mínima foi registrada na Estação Cercadinho, na Região Oeste, às 5h. No mesmo horário, o local teve sensação térmica de 2,3°C.
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Também fez frio pela manhã na Região Centro-Sul de BH. A Estação Mangabeiras registrou 14,9°C, às 5h55.
Conforme a previsão meteorológica, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado com sensação de frio nas primeiras horas da manhã e à noite.
A temperatura máxima pode chegar a 26%, com umidade relativa do ar em torno de 50% à tarde.
Dias mais frios de 2026 em BH
- 13 °C - 16/04/2026 (Centro Sul)
- 13,6 °C - 15/04/2026 (Centro Sul)
- 14 °C - 24/05/2026 (Oeste), 14,0 °C - 23/05/2026 (Oeste)
- 14,5 °C - 05/05/2026 (Oeste), 12/04/2026 (Oeste) e 01/03/2026 (Centro Sul)
- 14,6 °C - 22/05/2026 (Oeste)
- 14,7 °C - 29/05/2026 (Oeste)
- 14,8 °C - 13/04/2026 (Oeste) e 24/03/2026 (Oeste)
- 14,9 °C - 06/05/2026 (Oeste)
- 15,0 °C - 02/03/2026 (Centro Sul) e 21/01/2026 (Oeste)
- 15,1 °C - 04/05/2026 (Oeste), 24/04/2026 (Oeste) e 23/01/2026 (Oeste)
Menores temperaturas registradas em 29/5
- Barreiro: 16,9 °C, às 3h45.
- Centro Sul: 14,9 °C, às 5h55.
- Oeste: 14,7 °C, com sensação térmica de 2,3 °C, às 5h.
- Pampulha: 15,9 °C, com sensação térmica de 17,6 °C, às 6h.
- Venda Nova: 16,5 °C, às 5h35.
Como fica o tempo em Minas?
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a intensificação do transporte de umidade do oceano para o interior do continente, pode causar chuva fraca no Nordeste e Leste de Minas Gerais nesta sexta-feira (29/5).
No restante do estado, apenas variação de nebulosidade durante o dia. Ventos fortes em altos níveis da atmosfera permanecem sobre o estado, mantendo nuvens altas em grande parte das regiões mineiras.
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De acordo com a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar a 32°C no Norte de Minas.