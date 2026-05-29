Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO DO TEMPO

BH tem um dos dias mais frios do ano nesta sexta; veja a previsão

Friozinho pela manhã foi sentido em duas regionais de Belo Horizonte e a sexta-feira (29/5) entrou para a lista dos 10 dias mais frios de 2026; veja a lista

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
29/05/2026 07:40 - atualizado em 29/05/2026 08:22

compartilhe

SIGA
×
"O frio intenso reforça a necessidade de cuidados com a saúde, como manter-se bem agasalhado e evitar exposição prolongada ao ar gelado, principalmente durante as primeiras horas do dia", alertou o Climatempo em comunicado
Temperaturas em Belo Horizonte começam a diminuir crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A manhã de sexta-feira (29/5) começou gelada em Belo Horizonte. De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima foi de 14,7°C – a sexta mais baixa registrada em 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Defesa Civil municipal, a mínima foi registrada na Estação Cercadinho, na Região Oeste, às 5h. No mesmo horário, o local teve sensação térmica de 2,3°C.

Leia Mais

Também fez frio pela manhã na Região Centro-Sul de BH. A Estação Mangabeiras registrou 14,9°C, às 5h55.

Conforme a previsão meteorológica, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado com sensação de frio nas primeiras horas da manhã e à noite.

A temperatura máxima pode chegar a 26%, com umidade relativa do ar em torno de 50% à tarde.

Dias mais frios de 2026 em BH

  1. 13 °C - 16/04/2026 (Centro Sul)
  2. 13,6 °C - 15/04/2026 (Centro Sul)
  3. 14 °C - 24/05/2026 (Oeste), 14,0 °C - 23/05/2026 (Oeste)
  4. 14,5 °C - 05/05/2026 (Oeste), 12/04/2026 (Oeste) e 01/03/2026 (Centro Sul)
  5. 14,6 °C - 22/05/2026 (Oeste)
  6. 14,7 °C - 29/05/2026 (Oeste)
  7. 14,8 °C - 13/04/2026 (Oeste) e 24/03/2026 (Oeste)
  8. 14,9 °C - 06/05/2026 (Oeste)
  9. 15,0 °C - 02/03/2026 (Centro Sul) e 21/01/2026 (Oeste)
  10. 15,1 °C - 04/05/2026 (Oeste), 24/04/2026 (Oeste) e 23/01/2026 (Oeste)

Menores temperaturas registradas em 29/5

  • Barreiro: 16,9 °C, às 3h45.
  • Centro Sul: 14,9 °C, às 5h55.
  • Oeste: 14,7 °C, com sensação térmica de 2,3 °C, às 5h.
  • Pampulha: 15,9 °C, com sensação térmica de 17,6 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 16,5 °C, às 5h35.

Como fica o tempo em Minas?

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a intensificação do transporte de umidade do oceano para o interior do continente, pode causar chuva fraca no Nordeste e Leste de Minas Gerais nesta sexta-feira (29/5).

No restante do estado, apenas variação de nebulosidade durante o dia. Ventos fortes em altos níveis da atmosfera permanecem sobre o estado, mantendo nuvens altas em grande parte das regiões mineiras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar a 32°C no Norte de Minas.

Tópicos relacionados:

bh frio meteorologia minas-gerais outono previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay