BH tem um dos dias mais frios do ano nesta sexta; veja a previsão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A manhã de sexta-feira (29/5) começou gelada em Belo Horizonte. De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima foi de 14,7°C – a sexta mais baixa registrada em 2026.

Segundo a Defesa Civil municipal, a mínima foi registrada na Estação Cercadinho, na Região Oeste, às 5h. No mesmo horário, o local teve sensação térmica de 2,3°C.

Também fez frio pela manhã na Região Centro-Sul de BH. A Estação Mangabeiras registrou 14,9°C, às 5h55.

Conforme a previsão meteorológica, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado com sensação de frio nas primeiras horas da manhã e à noite.

A temperatura máxima pode chegar a 26%, com umidade relativa do ar em torno de 50% à tarde.

Dias mais frios de 2026 em BH

13 °C - 16/04/2026 (Centro Sul) 13,6 °C - 15/04/2026 (Centro Sul) 14 °C - 24/05/2026 (Oeste), 14,0 °C - 23/05/2026 (Oeste) 14,5 °C - 05/05/2026 (Oeste), 12/04/2026 (Oeste) e 01/03/2026 (Centro Sul) 14,6 °C - 22/05/2026 (Oeste) 14,7 °C - 29/05/2026 (Oeste) 14,8 °C - 13/04/2026 (Oeste) e 24/03/2026 (Oeste) 14,9 °C - 06/05/2026 (Oeste) 15,0 °C - 02/03/2026 (Centro Sul) e 21/01/2026 (Oeste) 15,1 °C - 04/05/2026 (Oeste), 24/04/2026 (Oeste) e 23/01/2026 (Oeste)



Menores temperaturas registradas em 29/5

Barreiro: 16,9 °C, às 3h45.

Centro Sul: 14,9 °C, às 5h55.

Oeste: 14,7 °C, com sensação térmica de 2,3 °C, às 5h.

Pampulha: 15,9 °C, com sensação térmica de 17,6 °C, às 6h.

Venda Nova: 16,5 °C, às 5h35.

Como fica o tempo em Minas?

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a intensificação do transporte de umidade do oceano para o interior do continente, pode causar chuva fraca no Nordeste e Leste de Minas Gerais nesta sexta-feira (29/5).

No restante do estado, apenas variação de nebulosidade durante o dia. Ventos fortes em altos níveis da atmosfera permanecem sobre o estado, mantendo nuvens altas em grande parte das regiões mineiras.

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De acordo com a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar a 32°C no Norte de Minas.

