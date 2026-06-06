Frio não dá trégua e BH está em alerta para temperaturas abaixo de 10°C

O frio não tem dado trégua aos belo-horizontinos. Depois de Belo Horizonte registrar a menor temperatura de 2026 pelo terceiro dia consecutivo neste sábado (6/6), a Defesa Civil emitiu um alerta para onda de frio e prevê mínima inferior a 10°C nas primeiras horas da manhã de domingo (7/6).

Segundo a Defesa Civil, há previsão de temperaturas abaixo de 10°C durante a madrugada e o início da manhã. O órgão orienta a população a se proteger do frio e a redobrar a atenção com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Neste sábado (6/6), os termômetros marcaram 8,8°C na estação meteorológica da Região Centro-Sul, a menor temperatura registrada na capital neste ano. A sensação térmica mais baixa foi observada na Região Oeste, onde chegou a -3,4°C durante a madrugada, conforme a Defesa Civil.

Embora o inverno comece oficialmente apenas em 21 de junho, Belo Horizonte já enfrenta dias típicos da estação. Na sexta-feira (5), a cidade havia registrado 10,6°C na estação Cercadinho, também na Região Oeste, com sensação térmica de -3,6°C.

De acordo com a Defesa Civil, a tendência é de que o frio persista pelos próximos dias. O alerta para baixas temperaturas permanece válido até quarta-feira (10), com previsão de mínimas próximas ou inferiores a 10°C durante as madrugadas e o início das manhãs.

Entenda o que está provocando o frio

Segundo a meteorologista Thaís Cortez, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a queda das temperaturas está associada à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica sobre a Região Sudeste.

"Esse sistema inibe a formação de nuvens e favorece a perda radiativa durante a noite. Com isso, as temperaturas ficam mais baixas nas primeiras horas da manhã", explica.

A chamada perda radiativa acontece quando o calor acumulado ao longo do dia escapa mais facilmente para a atmosfera durante a noite. Sem a cobertura de nuvens, que funciona como uma espécie de "cobertor" natural, o resfriamento se intensifica.

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Apesar de frequentemente ser confundido com a chegada de uma massa de ar polar, o fenômeno atual tem origem diferente. Enquanto a massa de ar polar transporta ar frio das regiões próximas aos polos e costuma provocar quedas mais acentuadas de temperatura, o sistema de alta pressão favorece o resfriamento ao manter o céu limpo e reduzir a nebulosidade.

Como se proteger do frio?

Hidrate-se;

Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele; se necessário, use hidratante;

Faça atividades físicas utilizando agasalho;

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças respiratórias, típicas desta época do ano;

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 12,2°C, às 6h30;

Centro-Sul: 8,8°C, às 5h10;

Oeste: 9,7°C, com sensação térmica de -3,4°C, às 5h;

Pampulha: 8,9°C, com sensação térmica de 10,7°C, às 6h;

Venda Nova: 9,8°C, às 6h35.

Com o registro deste sábado, as menores temperaturas de 2026 em Belo Horizonte passam a ser: