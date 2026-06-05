Defesa Civil emite alerta para onda de frio em Belo Horizonte
Termômetros devem registrar temperaturas inferiores a 10°C nas primeiras horas da manhã deste sábado (6/6)
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A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta, nesta sexta-feira (5/6), para uma onda de frio. A previsão é que, nas primeiras horas da manhã deste sábado (6/6), os termômetros registrem temperaturas inferiores a 10°C no município.
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Na manhã desta sexta-feira, a capital mineira já havia registrado baixas temperaturas: os termômetros marcaram 10,6°C na estação Cercadinho, na Região Oeste de BH. No mesmo local, a sensação térmica chegou a -3,6°C, segundo a Defesa Civil.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é de que o tempo permaneça frio ao longo da próxima semana, com elevação gradual das temperaturas apenas a partir da próxima quinta-feira (11/6).
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Apesar de a estação atual ainda ser o outono — o inverno só começará oficialmente em 21 de junho — o frio é considerado normal para esta época do ano. Segundo o Inmet, as temperaturas podem voltar a cair ao longo das próximas semanas.
Como se proteger do frio?
- Hidrate-se;
- Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele; se necessário, use hidratante;
- Faça atividades físicas utilizando agasalho;
- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças respiratórias, típicas desta época do ano;
- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.