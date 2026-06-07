BH tem 2ª manhã mais fria do ano e temperaturas começam a subir na semana

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Belo Horizonte registrou mais uma madrugada fria neste domingo (7/6), com mínima de 9,4°C na Estação Pampulha, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O índice é o segundo mais baixo de 2026, atrás apenas dos 8,8°C registrados no sábado (6/6), na mesma região.

De acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, o pico do frio ocorreu no fim de semana, com a chegada de uma massa de ar polar vinda do Sul do país. A partir desta segunda-feira (8/6), as temperaturas começam a subir gradualmente, com mínimas de 10°C e máximas de até 24°C, podendo alcançar 27°C até quarta-feira (10/6). Entre quinta (11/6) e sexta-feira (12/6), uma nova frente fria deve provocar aumento da nebulosidade e leve queda nas máximas.

Em Minas Gerais, Monte Verde registrou 0,4°C neste domingo, e foram observadas geadas em vários pontos do estado, ao longo da Serra da Mantiqueira, nesta madrugada. Apesar de o inverno começar apenas em 21 de junho, o frio é considerado típico do outono, embora o fenômeno El Niño contribua para temperaturas acima da média em 2026.

Na capital, a sequência de madrugadas frias se intensificou, com seis das dez menores temperaturas do ano registradas em junho. O recorde histórico de frio em Belo Horizonte foi de 3,1°C, em 1º de junho de 1979.

Diante das baixas temperaturas, o Ministério da Saúde orienta a população a reforçar os cuidados. A recomendação é manter a hidratação, usar roupas em camadas para preservar o calor corporal e evitar banhos muito quentes, que ressecam a pele. Também é indicado utilizar hidratantes, manter ambientes ventilados e ter atenção ao uso de aquecedores, para minimizar riscos de intoxicação.

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Outras medidas incluem proteger as extremidades com roupas adequadas, evitar exposição ao frio intenso, especialmente entre grupos vulneráveis, e manter atividades físicas leves em casa. Em caso de sintomas respiratórios, a orientação é buscar atendimento médico.