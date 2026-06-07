BR-381 é liberada depois de 26 horas
Rodovia foi bloqueada por causa de um tombamento de caminhão-tanque em Belo Oriente (MG), no Vale do Rio Doce
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A BR-381 foi liberada na manhã deste domingo (7/6), em Belo Oriente, no Vale do Rio Doce, depois da conclusão dos trabalhos de emergência realizados no local do tombamento de um caminhão-tanque carregado com combustível.
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A operação foi conduzida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), com apoio da concessionária Nova 381 e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com os órgãos envolvidos, a ocorrência mobilizou equipes por cerca de 26 horas até o restabelecimento das condições de segurança da rodovia.
Com a conclusão dos trabalhos, o tráfego foi normalizado em Belo Oriente e segue fluindo normalmente em toda a extensão da BR-381.
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O acidente aconteceu na manhã desse sábado (6/6), no km 234 da rodovia, no sentido Governador Valadares.
Apesar de o tombamento ter ocorrido em apenas um dos sentidos da pista, a BR-381 precisou ser interditada devido aos riscos provocados pela carga transportada.
Segundo o Corpo de Bombeiros, houve vazamento de gasolina após o acidente. Diante da situação, foi acionado o Núcleo de Emergências Ambientais (NEA), que orientou as medidas necessárias para contenção do produto e segurança da operação.
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Durante a interdição, caminhoneiros relataram em grupos de redes sociais que o congestionamento chegou a cerca de 35 quilômetros. As causas do tombamento ainda não foram divulgadas.