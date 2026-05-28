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FISCALIZAÇÃO NA RODOVIA

PRF apreende remédios, anabolizantes e eletrônicos na BR-381

Os itens eram de origem estrangeira e motorista afirmou que os adquiriu no Paraguai. Apreensão foi feita em Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste de Minas

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
28/05/2026 17:53

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PRF apreende remédios emagrecedores, anabolizantes, eletrônicos e cigarros eletrônicos contrabandeados na BR-381
PRF apreende remédios emagrecedores, anabolizantes, eletrônicos e cigarros eletrônicos contrabandeados na BR-381 crédito: PRF/Reprodução

Um motorista de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização na BR-381, em Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste do estado, nessa quarta-feira (27/5). No veículo, um Hyundai Tucson, foi encontrada grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira introduzidas irregularmente no país.

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A abordagem ocorreu por volta das 20h no km 597 da rodovia, quando os policiais fiscalizaram o veículo que seguia de Foz do Iguaçu (PR) para Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No automóvel estavam o condutor, sua esposa e o filho do casal. 

Os policiais solicitaram a abertura do porta-malas para conferência dos equipamentos obrigatórios e localizaram diversas mercadorias de origem estrangeira. Questionado pelos agentes, o motorista informou que os produtos haviam sido adquiridos no Paraguai.

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Entre os itens localizados estavam celulares, perfumes, vinhos e cigarros eletrônicos. Já no painel do carro, em um compartimento escondido, foram encontradas 188 ampolas de medicamentos para emagrecimento, além de 10 ampolas de anabolizantes. Também havia produtos à base de canabidiol, tablets e hidratantes.

A PRF constatou os crimes relacionados à falsificação ou comercialização irregular de medicamentos, descaminho e contrabando. O motorista foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Divinópolis para os procedimentos cabíveis. O veículo foi apreendido e permanece à disposição da Polícia Federal.

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Entre os principais itens apreendidos estavam:

  • 188 ampolas de medicamentos para emagrecimento;
  • 10 ampolas de anabolizantes;
  • 29 unidades de cigarros eletrônicos e refis;
  • 3 aparelhos iPhone 17 Pro Max;
  • Perfumes e cosméticos importados;
  • Vinhos de origem estrangeira.

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