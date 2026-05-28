PRF apreende remédios, anabolizantes e eletrônicos na BR-381
Os itens eram de origem estrangeira e motorista afirmou que os adquiriu no Paraguai. Apreensão foi feita em Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste de Minas
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Um motorista de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização na BR-381, em Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste do estado, nessa quarta-feira (27/5). No veículo, um Hyundai Tucson, foi encontrada grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira introduzidas irregularmente no país.
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A abordagem ocorreu por volta das 20h no km 597 da rodovia, quando os policiais fiscalizaram o veículo que seguia de Foz do Iguaçu (PR) para Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No automóvel estavam o condutor, sua esposa e o filho do casal.
Os policiais solicitaram a abertura do porta-malas para conferência dos equipamentos obrigatórios e localizaram diversas mercadorias de origem estrangeira. Questionado pelos agentes, o motorista informou que os produtos haviam sido adquiridos no Paraguai.
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Entre os itens localizados estavam celulares, perfumes, vinhos e cigarros eletrônicos. Já no painel do carro, em um compartimento escondido, foram encontradas 188 ampolas de medicamentos para emagrecimento, além de 10 ampolas de anabolizantes. Também havia produtos à base de canabidiol, tablets e hidratantes.
A PRF constatou os crimes relacionados à falsificação ou comercialização irregular de medicamentos, descaminho e contrabando. O motorista foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Divinópolis para os procedimentos cabíveis. O veículo foi apreendido e permanece à disposição da Polícia Federal.
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Entre os principais itens apreendidos estavam:
- 188 ampolas de medicamentos para emagrecimento;
- 10 ampolas de anabolizantes;
- 29 unidades de cigarros eletrônicos e refis;
- 3 aparelhos iPhone 17 Pro Max;
- Perfumes e cosméticos importados;
- Vinhos de origem estrangeira.