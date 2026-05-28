PRF apreende remédios, anabolizantes e eletrônicos na BR-381

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um motorista de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização na BR-381, em Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste do estado, nessa quarta-feira (27/5). No veículo, um Hyundai Tucson, foi encontrada grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira introduzidas irregularmente no país.

A abordagem ocorreu por volta das 20h no km 597 da rodovia, quando os policiais fiscalizaram o veículo que seguia de Foz do Iguaçu (PR) para Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No automóvel estavam o condutor, sua esposa e o filho do casal.

Os policiais solicitaram a abertura do porta-malas para conferência dos equipamentos obrigatórios e localizaram diversas mercadorias de origem estrangeira. Questionado pelos agentes, o motorista informou que os produtos haviam sido adquiridos no Paraguai.

Entre os itens localizados estavam celulares, perfumes, vinhos e cigarros eletrônicos. Já no painel do carro, em um compartimento escondido, foram encontradas 188 ampolas de medicamentos para emagrecimento, além de 10 ampolas de anabolizantes. Também havia produtos à base de canabidiol, tablets e hidratantes.

A PRF constatou os crimes relacionados à falsificação ou comercialização irregular de medicamentos, descaminho e contrabando. O motorista foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Divinópolis para os procedimentos cabíveis. O veículo foi apreendido e permanece à disposição da Polícia Federal.

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Entre os principais itens apreendidos estavam: