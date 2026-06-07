Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Tombamento de carreta de gasolina bloqueia BR-381 por mais de um dia em MG

Rodovia permanece fechada até o transbordo da carga de combustível. Não há previsão de liberação do trecho

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
07/06/2026 08:14

compartilhe

SIGA
×
Motoristas que precisam utilizar a BR-381 devem continuar buscando rotas alternativas
Motoristas que precisam utilizar a BR-381 devem continuar buscando rotas alternativas crédito: Redes Sociais/Reprodução

Mais de 24 horas após o tombamento de uma carreta carregada com combustível, a BR-381 continua interditada em Belo Oriente (MG), no Vale do Rio Doce.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Equipes da concessionária Nova 381, do Corpo de Bombeiros e da Ambipar seguem trabalhando no transbordo da carga para permitir a remoção do veículo. Até o momento, não há previsão para a liberação da rodovia.

O acidente aconteceu na manhã desse sábado (6/6), no km 234 da BR-381, no sentido Governador Valadares. Segundo a concessionária, apesar de o tombamento ter ocorrido em apenas um dos sentidos da pista, a rodovia precisou ser interditada devido aos riscos provocados pela carga transportada.

Leia Mais

O Corpo de Bombeiros informou que houve vazamento de gasolina. Diante da situação, foi acionado o Núcleo de Emergências Ambientais (NEA), que orientou a adoção de medidas específicas para a contenção do material e segurança da operação.

Motoristas que precisam utilizar a BR-381 devem continuar buscando rotas alternativas e acompanhar as atualizações das condições de trânsito por meio dos aplicativos de navegação e o aplicativo da concessionária Nova 381.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As causas do acidente ainda não foram divulgadas.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-381 combustivel tombamento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay