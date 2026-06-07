Tombamento de carreta de gasolina bloqueia BR-381 por mais de um dia em MG

Mais de 24 horas após o tombamento de uma carreta carregada com combustível, a BR-381 continua interditada em Belo Oriente (MG), no Vale do Rio Doce.

Equipes da concessionária Nova 381, do Corpo de Bombeiros e da Ambipar seguem trabalhando no transbordo da carga para permitir a remoção do veículo. Até o momento, não há previsão para a liberação da rodovia.

O acidente aconteceu na manhã desse sábado (6/6), no km 234 da BR-381, no sentido Governador Valadares. Segundo a concessionária, apesar de o tombamento ter ocorrido em apenas um dos sentidos da pista, a rodovia precisou ser interditada devido aos riscos provocados pela carga transportada.

O Corpo de Bombeiros informou que houve vazamento de gasolina. Diante da situação, foi acionado o Núcleo de Emergências Ambientais (NEA), que orientou a adoção de medidas específicas para a contenção do material e segurança da operação.

Motoristas que precisam utilizar a BR-381 devem continuar buscando rotas alternativas e acompanhar as atualizações das condições de trânsito por meio dos aplicativos de navegação e o aplicativo da concessionária Nova 381.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As causas do acidente ainda não foram divulgadas.