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PISTA BLOQUEADA

Grande BH: BR-381 será interditada para retirada de postes

Uma operação nesta segunda (1º/6) vai retirar postes de quatro toneladas, em Contagem

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
01/06/2026 16:50

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Serão necessárias interdições parciais na altura do km 477 a 478,5
Serão necessárias interdições parciais na altura do km 477 a 478,5 crédito: Motiva Minas/SP

A BR-381 será interditada na noite desta segunda-feira (1º/6), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A informação foi confirmada pela concessionária Motiva Minas/SP.

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Segundo a empresa, a interdição vai acontecer para a retirada de postes de grande porte pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Cada estrutura tem aproximadamente 4 toneladas, o que vai exigir o uso de guindastes.

A intervenção está programada para ocorrer das 22h de hoje às 4h de terça-feira (2/6), período de menor fluxo de veículos. Durante a operação, haverá interdição das faixas da esquerda (faixas 1 e 2), com o tráfego sendo desviado para a faixa da direita (faixa 3), que permanecerá liberada.

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De acordo com a concessionária, a interdição no sentido Belo Horizonte será do km 478,5 ao km 477. Já no sentido São Paulo, a interdição será entre o km 477,5 ao km 478.

A Motiva Minas ainda comunicou que, caso necessário, poderá haver suspensão total momentânea de todo o tráfego na pista, para garantir a segurança da equipe e a remoção dos postes. A operação contará com apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e das equipes da concessionária. 

Obras

A Nova 381 também informou sobre as obras realizadas de Caeté a Governador Valadares no feriado prolongado de Corpus Christi. 

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Na quarta-feira (3/6), véspera do feriado, as obras serão suspensas a partir do meio-dia. Na quinta (4/6) e no domingo (7/6), não haverá intervenções no trecho. Já sexta (5/6) e sábado (6/6), elas seguem normalmente, bem como na segunda-feira (8/6).

Entre os trabalhos programados está a manutenção das câmeras do sistema de pedágio eletrônico em diversos trechos da rodovia: entre os km 174 e 175, em Governador Valadares; entre os km 226 e 229, em Belo Oriente; em Jaguaraçu, nos km 279 e 281; em João Monlevade, entre os km 343 e 347, e entre Caeté e Nova União, entre os km 410 e 414.

Já em Antônio Dias, entre os km 297 e 299 e entre os km 305 e 306, serão realizadas instalações de câmeras de monitoramento. Em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, haverá serviços de pavimento flexível entre os km 250,4 e 251, durante a noite, das 20h às 6h.

Feriado de Corpus Christi

Obras de Caeté a Governador Valadares

- Quarta-feira (3/6) - Suspensas, a partir de 12h

- Quinta-feira (4/6) - Suspensa

- Sexta-feira (5/6) -  Funcionamento normal

- Sábado (6/6) - Funcionamento normal

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- Domingo (7/6) - Suspensa 

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