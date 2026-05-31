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VIOLÊNCIA

Grande BH: homem armado com facão tenta assaltar mãe e filho

Câmeras de segurança registraram a ação e suspeito já foi identificado pela Polícia Militar

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
31/05/2026 19:48 - atualizado em 31/05/2026 21:37

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Apesar do susto mãe e filho estão bem
Apesar do susto, mãe e filho estão bem crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher de 24 anos e o filho dela, de 8 anos, passaram por momentos de tensão durante uma tentativa de assalto na manhã deste domingo (31/5), no bairro São Benedito, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

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Segundo a Polícia Militar, as vítimas caminhavam pelo Beco das Flores quando foram surpreendidas por um homem armado com um facão. O suspeito se aproximou por trás da mulher e tentou cometer o roubo.

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Imagens de câmeras de segurança registraram a ação. Nas imagens, o homem aparece puxando a blusa da vítima e a afastando da criança. Assustada, ela consegue se desvencilhar e se afastar do agressor. O suspeito ainda a persegue por alguns metros, mas desiste da ação e foge em seguida. 

De acordo com a vítima, ela seguia com o filho para uma padaria da região por volta das 8h, quando percebeu a movimentação suspeita do homem. De acordo com o sargento Fernando Morais, equipes da Polícia Militar realizaram buscas logo após o crime. Segundo ele, os militares já identificaram o suspeito e estiveram em endereços onde ele poderia estar escondido, mas o homem ainda não foi localizado. 

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Ainda conforme o sargento Fernando Morais, o suspeito é conhecido na região e já foi visto vendendo balas na Avenida Brasília. As buscas continuam, apesar do susto, mãe e filho não ficaram feridos. 

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