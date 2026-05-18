BH: trecho da Cristiano Machado é interditado para obras de viaduto
A interdição ocorrerá diariamente das 4h às 20h30, até esta sexta (22/5), devido a obras na via
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A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou a interdição da Avenida Cristiano Machado, entre a MG-10 e a Rua Gabirobas, sentido Centro, na altura do Bairro Vila Clóris, Região Norte da capital, a partir desta segunda-feira (18/5). O bloqueio ocorrerá diariamente das 20h30 às 4h, até esta sexta (22/5), devido a obras na via.
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Fora desse horário, porém, uma faixa poderá ser utilizada por motoristas na avenida. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar) vão operar o tráfego na região.
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O serviço integra as obras da nova trincheira, com 780 metros de extensão. O investimento é de R$ 161,6 milhões, provenientes do Fundo de Mobilidade Urbana (FMU).
Estão previstos a construção de um boulevard (uma via urbana larga, geralmente com canteiros) na parte coberta em frente à Catedral Cristo Rei; a implantação de pista de aceleração na interseção com a Avenida Vilarinho; e o alargamento do viaduto existente sobre a linha do metrô.
A obra inclui ainda ajustes geométricos e melhorias na infraestrutura urbana, como drenagem, pavimentação, iluminação e paisagismo.
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Desvios de trânsito
A prefeitura orienta que os motoristas busquem outras saídas em vez do trecho em obra e sugere os seguintes caminhos:
Opção 1: Avenida Cristiano Machado; Avenida Pedro I; Rua Bernardo Ferreira da Cruz; Avenida Vilarinho; Avenida Cristiano Machado.
Opção 2: Avenida Cristiano Machado; Avenida Pedro I; Rua Padre Pedro Pinto; virar à direita na Rua Doutor Álvaro Camargos; Avenida Vilarinho; Avenida Cristiano Machado.
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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata