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ATENÇÃO, MOTORISTAS!

BH: trecho da Cristiano Machado é interditado para obras de viaduto

A interdição ocorrerá diariamente das 4h às 20h30, até esta sexta (22/5), devido a obras na via

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Repórter
18/05/2026 16:18

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Avenida Cristiano Machado foi interditada em frente à Catedral Cristo Rei para a remoção e reinstalação de postes de energia elétrica e de iluminação pública, além do alargamento da pista
Avenida Cristiano Machado passa por obras que integram as ações da Nova Trincheira da Avenida Cristiano Machado crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou a interdição da Avenida Cristiano Machado, entre a MG-10 e a Rua Gabirobas, sentido Centro, na altura do Bairro Vila Clóris, Região Norte da capital, a partir desta segunda-feira (18/5). O bloqueio ocorrerá diariamente das 20h30 às 4h, até esta sexta (22/5), devido a obras na via.

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Fora desse horário, porém, uma faixa poderá ser utilizada por motoristas na avenida. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar) vão operar o tráfego na região.

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O serviço integra as obras da nova trincheira, com 780 metros de extensão. O investimento é de R$ 161,6 milhões, provenientes do Fundo de Mobilidade Urbana (FMU).

Estão previstos a construção de um boulevard (uma via urbana larga, geralmente com canteiros) na parte coberta em frente à Catedral Cristo Rei; a implantação de pista de aceleração na interseção com a Avenida Vilarinho; e o alargamento do viaduto existente sobre a linha do metrô.

A obra inclui ainda ajustes geométricos e melhorias na infraestrutura urbana, como drenagem, pavimentação, iluminação e paisagismo.

Desvios de trânsito

A prefeitura orienta que os motoristas busquem outras saídas em vez do trecho em obra e sugere os seguintes caminhos:

Opção 1: Avenida Cristiano Machado; Avenida Pedro I; Rua Bernardo Ferreira da Cruz; Avenida Vilarinho; Avenida Cristiano Machado.

Opção 2: Avenida Cristiano Machado; Avenida Pedro I; Rua Padre Pedro Pinto; virar à direita na Rua Doutor Álvaro Camargos; Avenida Vilarinho; Avenida Cristiano Machado.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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