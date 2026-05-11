BH: interdição na Cristiano Machado altera trânsito a partir de terça-feira

Motoristas que circulam pela Avenida Cristiano Machado, na altura do Bairro Vila Clóris, Região Norte da capital, devem ficar atentos às mudanças no trânsito a partir desta terça-feira (12/5). A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai interditar totalmente um trecho da via no sentido Bairro-Centro para dar sequência às obras da trincheira em construção no corredor viário. A intervenção terá início às 20h30 e durará até as 4h, segundo a administração municipal. A conclusão dos trabalhos está prevista para sexta-feira (15/5).

De acordo com a PBH, o bloqueio será realizado entre a MG-10 e a Rua Gabirobas, em um espaço onde está sendo executada a nova trincheira da avenida. Agentes da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) atuarão no local para orientar os condutores e organizar os desvios.

A operação inclui a remoção e reinstalação de postes de energia elétrica e iluminação pública, etapa considerada necessária para permitir a abertura de uma nova faixa de circulação na avenida, além de ajustes geométricos e melhorias na infraestrutura urbana, como drenagem e pavimentação.

A intervenção integra o projeto de ampliação da capacidade viária da Cristiano Machado, uma das principais ligações entre as regiões Norte e a Central da capital mineira.

A recomendação é que os condutores busquem rotas alternativas e, sempre que possível, antecipem horários de deslocamento para evitar retenções. A prefeitura também informou que a sinalização será reforçada em toda a área impactada pelas intervenções.

Confira os dias e horários da interdição:

Das 20h30 de terça (12/5) até 4h de quarta (13/5)

Das 20h30 de quarta (13/5) até 4h de quinta (14/5)

Das 20h30 de quinta (14/5) até 4h de sexta (15/5)

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Confira as opções de desvios de trânsito:



Opção 1: Avenida Cristiano Machado, Avenida Pedro I, Rua Bernardo Ferreira da Cruz, Avenida Vilarinho, Avenida Cristiano Machado

Opção 2: Avenida Cristiano Machado, Avenida Pedro I, Rua Padre Pedro Pinto, direita na Rua Doutor Álvaro Camargos, Avenida Vilarinho, Cristiano Machado

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck