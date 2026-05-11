Como doar sangue em Minas Gerais: veja o passo a passo completo

Situações de emergência e acidentes de grande porte frequentemente acendem um alerta para a importância da doação de sangue e para a necessidade de manter os estoques dos hemocentros abastecidos. Em momentos de alta demanda, autoridades e unidades de saúde costumam fazer apelos à população para reforçar as doações e garantir o atendimento aos pacientes que precisam de transfusões.

O gesto de doar sangue é simples, rápido e fundamental, pois cada bolsa coletada pode ajudar a salvar a vida de várias pessoas. Embora casos de grande repercussão gerem mobilização imediata, a necessidade de sangue é permanente. A doação regular é essencial para garantir o tratamento de pacientes em cirurgias, acidentes e doenças crônicas ao longo de todo o ano.

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Quem pode doar sangue?

Para se tornar um doador, é preciso atender a alguns critérios básicos estabelecidos pela Fundação Hemominas e pelo Ministério da Saúde, que visam garantir a segurança de doadores e receptores. Confira os principais requisitos:

Ter entre 16 e 69 anos. Jovens de 16 e 17 anos podem doar com autorização dos responsáveis legais.

Pesar no mínimo 50 kg e estar em bom estado de saúde.

Estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação.

Apresentar documento de identidade oficial e original com foto.

Ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação.

Homens podem doar a cada 60 dias (máximo de 4 vezes por ano), e mulheres a cada 90 dias (máximo de 3 vezes por ano). Condições como o uso de certos medicamentos, ter feito tatuagem ou piercing recentemente ou certas doenças podem impedir a doação temporária ou definitivamente. Na dúvida, consulte a unidade da Hemominas.

Passo a passo da doação

O processo completo dura cerca de uma hora e é dividido em etapas simples. Ao chegar ao hemocentro, o candidato passa por um cadastro inicial, seguido por uma triagem para verificar pressão arterial, pulso e temperatura. Depois, há uma entrevista confidencial para avaliar se a doação é segura.

A coleta de sangue em si é rápida, levando de 8 a 12 minutos. Após o procedimento, o doador recebe um lanche para ajudar na recuperação e é orientado a manter-se hidratado e evitar esforços físicos nas horas seguintes.

Onde doar em Minas Gerais

A Fundação Hemominas é a responsável pela coleta e distribuição de sangue no estado. Para evitar filas e organizar o fluxo de pessoas, é fundamental agendar a doação pelo site oficial da Hemominas ou pelo aplicativo MG App Cidadão.

As unidades de coleta estão presentes em diversas cidades, incluindo Além Paraíba, Belo Horizonte, Betim, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Ituiutaba, Juiz de Fora, Manhuaçu, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Ponte Nova, São João del-Rei, Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.