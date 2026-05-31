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HOMICÍDIO

BR-040: homem é encontrado morto com seis tiros na cabeça na Grande BH

Motoristas avistaram o corpo na madrugada deste domingo (31)

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
31/05/2026 19:55

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Os dois crimes são investigados pela Polícia Civil (PCMG), que ainda busca esclarecer autoria e motivação dos homicídios
A área é conhecida por já ter sido utilizada para a desova de cadáveres crédito: Reprodução/Pexels

O corpo de um homem foi encontrado na madrugada deste domingo (31/5) às margens da BR-040, em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi atingida por seis disparos de arma de fogo na cabeça.

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A Polícia Militar foi acionada por motoristas que passavam pela rodovia e avistaram uma pessoa caída próxima à pista, nas proximidades de uma curva, antes de um pontilhão de linha férrea. Quando os militares chegaram ao local, o homem já estava sem vida.

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Segundo a perícia da Polícia Civil, foram constatadas seis perfurações provocadas por tiros na região da cabeça. Um projétil de arma de fogo, possivelmente de calibre .38, foi recolhido durante os trabalhos periciais. 

As primeiras análises apontam que o homicídio ocorreu no próprio local onde o corpo foi encontrado. A área é conhecida pelas forças de segurança por já ter sido utilizada para a desova de cadáveres em outras ocasiões. 

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A vítima aparentava ter cerca de 27 anos e não portava documentos de identificação. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi removido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Betim. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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