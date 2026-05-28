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HOMICÍDIO

Morador ouve 15 tiros e homem é encontrado morto em BH

Vítima de 26 anos retornava do trabalho quando foi assassinada na capital mineira

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
28/05/2026 06:21 - atualizado em 28/05/2026 06:59

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Três morrem em confronto com PM em Araguari
O homem possuía cinco passagens policiais, sendo três por roubo, uma por tráfico de drogas e outra por posse ilegal de arma de fogo crédito: Sejusp/divulgação

Um homem de 26 anos, conhecido como “Mateuzinho” e “Carroça”, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (28/5), no bairro Nova Cachoeirinha, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua João Luiz de Campos. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima caída no chão, já sem vida.

Ainda conforme a polícia, o homem apresentava extensa perda de massa encefálica provocada pelos disparos. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi removido pelo rabecão ao Instituto Médico-Legal (IML).

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Testemunhas relataram que, por volta da meia-noite, ouviram cerca de 15 disparos de arma de fogo. No entanto, ninguém soube informar características dos autores do crime.

A mãe da vítima compareceu ao local e contou aos policiais que o filho já teve envolvimento com o tráfico de drogas na região. Ela afirmou, porém, que atualmente ele trabalhava em uma pizzaria e estaria retornando do serviço no momento do homicídio.

Segundo a PM, o homem possuía cinco passagens policiais, sendo três por roubo, uma por tráfico de drogas e outra por posse ilegal de arma de fogo.

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No local do crime, foram recolhidas cápsulas de munição calibre .380 e o celular da vítima. Rastreamentos foram realizados na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

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