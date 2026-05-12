BH: homem é executado na frente de crianças em festival de pipas
Crime aconteceu no Morro das Pedras e assustou crianças que participavam do evento
compartilheSIGA
Um homem de 32 anos foi executado na frente de crianças na noite dessa segunda-feira (11/5), durante um festival de pipas no Bairro São Jorge III, no aglomerado Morro das Pedras, Região Oeste de Belo Horizonte (MG).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 20h05, na Rua Marcelo de Araújo Braga. Quando os militares chegaram ao local, a vítima já estava caída no chão sem sinais de vida.
Depois de levantamentos, o homem foi identificado pelo apelido de “Oakley”. Conforme a ocorrência, ele foi atingido por 12 disparos em diversas partes do corpo.
Leia Mais
Uma das crianças presentes no festival relatou nas redes sociais que estava próxima da vítima no momento dos tiros e chegou a sentir a pólvora dos disparos no pé. Testemunhas informaram que o homem organizava o festival de pipas no chamado “terrão” e trabalhava vendendo papagaios e linhas no local.
Ainda segundo relatos, um homem encapuzado chegou pelo Beco Central, aproximou-se da vítima e efetuou os disparos. Em seguida, fugiu pelo Beco da Pedreira. Os policiais também estiveram na residência onde a vítima morava com o padrinho. O familiar contou que o homem trabalhava com a venda de pipas e não tinha envolvimento com o tráfico de drogas.
Ele afirmou ainda que, há algumas semanas, pessoas desconhecidas passaram a se hospedar no imóvel, o que fez com que a vítima deixasse de frequentar a casa com frequência. Segundo o relato, os ocupantes foram orientados a deixar o local por não contribuírem com as despesas da residência.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A vítima tinha registros policiais anteriores por posse ilegal de arma de fogo em Teófilo Otoni (MG), além de ocorrências de ameaça e lesão corporal na capital mineira. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e não se sabe o motivo do homicídio.