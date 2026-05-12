BH: homem é executado na frente de crianças em festival de pipas

Um homem de 32 anos foi executado na frente de crianças na noite dessa segunda-feira (11/5), durante um festival de pipas no Bairro São Jorge III, no aglomerado Morro das Pedras, Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 20h05, na Rua Marcelo de Araújo Braga. Quando os militares chegaram ao local, a vítima já estava caída no chão sem sinais de vida.

Depois de levantamentos, o homem foi identificado pelo apelido de “Oakley”. Conforme a ocorrência, ele foi atingido por 12 disparos em diversas partes do corpo.

Uma das crianças presentes no festival relatou nas redes sociais que estava próxima da vítima no momento dos tiros e chegou a sentir a pólvora dos disparos no pé. Testemunhas informaram que o homem organizava o festival de pipas no chamado “terrão” e trabalhava vendendo papagaios e linhas no local.

Ainda segundo relatos, um homem encapuzado chegou pelo Beco Central, aproximou-se da vítima e efetuou os disparos. Em seguida, fugiu pelo Beco da Pedreira. Os policiais também estiveram na residência onde a vítima morava com o padrinho. O familiar contou que o homem trabalhava com a venda de pipas e não tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Ele afirmou ainda que, há algumas semanas, pessoas desconhecidas passaram a se hospedar no imóvel, o que fez com que a vítima deixasse de frequentar a casa com frequência. Segundo o relato, os ocupantes foram orientados a deixar o local por não contribuírem com as despesas da residência.

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A vítima tinha registros policiais anteriores por posse ilegal de arma de fogo em Teófilo Otoni (MG), além de ocorrências de ameaça e lesão corporal na capital mineira. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e não se sabe o motivo do homicídio.